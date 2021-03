EE.UU. revisará las sanciones a Venezuela y legalizará 300 mil migrantes del país

La Casa Blanca anunció el pasado lunes 8 de marzo que revisará las sanciones impuestas a Venezuela durante la administración de Donald Trump, pues indicó que estas “no han funcionado”. Pero eso no es todo, pues Estados Unidos también reveló que concederá de manera inmediata el Estatus de Protección Temporal a más de 300.000 inmigrantes venezolanos que se encuentran en el país.

A pesar de las buenas noticias un funcionario estadounidense informó que la Casa Blanca aún considera a Nicolás Maduro un “dictador” y reconoce cómo presidente legítimo al opositor Juan Guaidó.

Explicó que Estados Unidos conservará sanciones económicas y seguirá presionando a Venezuela para que se lleven a cabo “elecciones libres y justas” además que irá tras “cada centavo que haya sido sobrado por el régimen venezolano” de Nicolas Maduro.

Estados Unidos espera seguir presionando a Nicolás Maduro

Se informó a La Verdad Noticias que, las sanciones de Donald Trump serán revisadas por el gobierno de Biden que asegura no han funcionado, además se encargará de que las sanciones no estén castigando al pueblo venezolano, aunque eso no impedirá que aumenten la presión sobre Maduro para obligarlo a negociar.

Estados Unidos ofrecerá protección a 300 mil venezolanos

El estatus de Protección Temporal entró en vigor el lunes a través de un decreto presidencial y se aplicará a los migrantes venezolanos que hayan llegado a Estados Unidos antes del 8 de marzo del 2021.

Esta concesión tendrá una vigencia de 18 meses, pero podría prorrogarse si la situación en Venezuela no mejora según explicó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Joe Biden otorgará la protección temporal a los migrantes de Venezuela

Los migrantes indocumentados de Venezuela deben presentar sus solicitudes en un plazo de 180 días, donde deben demostrar su “residencia continua” con documentos de alquiler o propiedad del predio. También deberán pasar una verificación de antecedentes penales y pagar 545 dólares.

Tras llevar a cabo los trámites correspondientes los venezolanos indocumentados podrán residir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante el tiempo que dure la concesión, aunque no podrán recibir la residencia permanente ni la ciudadanía estadounidense.

