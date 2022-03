EE.UU. envía interceptores antimisiles a Arabia Saudita para aliviar tensiones.

La administración Joe Biden ha transferido una cantidad significativa de interceptores antimisiles Patriot a Arabia Saudita, cumpliendo con una solicitud urgente del reino que se ha convertido en un punto de discordia en las relaciones entre Washington y Riad, según los informes.

Altos funcionarios estadounidenses dijeron a los periodistas el domingo que los sistemas de armas fueron enviados a Arabia Saudita en las últimas semanas, que el reino había estado solicitando desde fines del año pasado para defenderse de los ataques con misiles y aviones no tripulados del grupo hutí de Yemen, la agencia de noticias The Associated Press y el Muro. informó Street Journal.

Los funcionarios no dieron una cantidad de cuántos interceptores Patriot se habían enviado, pero dijeron a The Associated Press que la decisión estaba en línea con la promesa del presidente Joe Biden de que “Estados Unidos tendrá las espaldas de nuestros amigos en la región”.

Administración de Biden busca aliviar precios altos de petróleo

EE.UU. envía interceptores antimisiles a Arabia Saudita para aliviar tensiones.

La medida se produce cuando la administración de Joe Biden ha tratado cada vez más de convencer a Riyadh de bombear más petróleo crudo para ayudar a aliviar los precios altísimos provocados por la invasión rusa de Ucrania. Hasta la fecha, los funcionarios saudíes se han resistido a la apelación.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, había mantenido estrechos vínculos con el expresidente estadounidense Donald Trump, quien evitó condenar a MBS a pesar de que la inteligencia estadounidense lo vinculó con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Estambul en 2018.

¿Cómo es la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita?

EE.UU. envía interceptores antimisiles a Arabia Saudita para aliviar tensiones.

Las relaciones entre los aliados de larga data se han vuelto más tensas bajo la administración de Biden, con el presidente entrante prometiendo adoptar una postura más firme contra los violadores de derechos humanos, poniendo fin al “apoyo ofensivo” a las fuerzas lideradas por Arabia Saudita que luchan contra los hutíes en Yemen y negándose a tratar directamente con MBS.

Riyadh también ha expresado su enojo por la decisión de la administración Biden de eliminar al movimiento Houthi de su lista de "organizaciones terroristas internacionales", aunque Washington en los últimos meses ha considerado revertir la decisión luego de una serie de ataques con aviones no tripulados y misiles en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

