El miércoles, la administración de Joe Biden defendió el uso de una ley de salud de la era Trump para deportar a migrantes indocumentados en las fronteras de la nación, incluso cuando levanta las restricciones para los ciudadanos extranjeros completamente vacunados que viajan desde Canadá o México a los Estados Unidos.

La ley, conocida como Título 42, “sigue vigente”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, cuando se le preguntó si los migrantes que buscan asilo y que están completamente vacunados pueden ingresar a Estados Unidos.

Ella dijo a los periodistas el miércoles que las restricciones de viaje relajadas permitirán que solo los extranjeros completamente vacunados y con la “documentación adecuada” ingresen a los Estados Unidos.

¿Cuándo se presentó el "Título 42" contra migrantes?

EE.UU. defiende la expulsión de migrantes en virtud de su política de salud.

La administración del entonces presidente Donald Trump presentó el Título 42 en marzo de 2020 debido a las preocupaciones sobre la pandemia de COVID-19. Más de 1 millón de migrantes han sido expulsados en virtud del Título 42 desde que entró en vigor en marzo de 2020, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.

Altos funcionarios de la administración dijeron el martes que Estados Unidos se está preparando para reabrir sus fronteras terrestres con Canadá y México para ciudadanos extranjeros completamente vacunados a principios de noviembre, poniendo fin a una política que ha frenado los viajes no esenciales desde que se implementó al comienzo de la pandemia.

En la práctica, el Título 42 significa que cualquier persona sorprendida cruzando la frontera ilegalmente, es decir, sin una visa para ingresar o sin pasar por un puesto de control fronterizo formal, puede ser deportada de inmediato sin que se le ofrezca la oportunidad de solicitar asilo en los Estados Unidos.

La Verdad Noticias informa que, en ausencia del Título 42, la ley estadounidense exige que todos los migrantes que cruzan la frontera, con o sin documentos, tengan la oportunidad de solicitar asilo.

Política de Estados Unidos en vigor hasta que no haya peligro

EE.UU. defiende la expulsión de migrantes en virtud de su política de salud.

En agosto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron que la política permanecería en vigor hasta que ya no exista el peligro de que las personas que no son ciudadanos estadounidenses traigan COVID-19 al país cuando crucen la frontera. Los niños no acompañados están exentos de la ley de salud.

“Las restricciones del Título 42 realmente tienen que ver con la protección de los propios migrantes, la fuerza laboral del DHS y las comunidades locales”, dijo un alto funcionario de la administración a los periodistas el martes. “Existe una sólida base de salud pública, por el momento, para continuar con las restricciones del Título 42”.

Un funcionario también señaló que la política de salud de Estados Unidos sigue siendo necesaria porque el distanciamiento social es difícil de hacer cumplir en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza donde generalmente se retiene a los migrantes.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.