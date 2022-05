EE.UU. acusa a un tercer hombre por el asesinato del presidente haitiano Moïse

El presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado en su casa en Port-au-Prince el 7 de julio de 2021.

Estados Unidos acusó a un exsenador haitiano en relación con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en julio del año pasado, anunció el Departamento de Justicia.

En un comunicado , el departamento dijo que John Joel Joseph, de 51 años, hizo su primera aparición en la corte de Estados Unidos en Miami el lunes por la tarde. Joseph fue extraditado a Estados Unidos desde Jamaica el viernes.

Fue acusado de conspirar para cometer asesinato o secuestro fuera de los Estados Unidos y proporcionar apoyo material con resultado de muerte, sabiendo o con la intención de que dicho apoyo material se utilizaría para preparar o llevar a cabo la conspiración para matar o secuestrar”, dijo el departamento.

Joseph, tercer acusado por el asesinato del presidente de Haití

Joseph es la tercera persona acusada en los EE.UU. en relación con lo que las autoridades dicen que fue un complot de gran alcance que involucró al menos a 20 ciudadanos colombianos y varios ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense y haitiana que finalmente condujo al asesinato de Moïse.

El presidente haitiano fue asesinado en su casa en la capital, Puerto Príncipe, el 7 de julio de 2021, lo que agravó una crisis política y socioeconómica ya grave en la nación insular caribeña.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Joseph de ayudar a “obtener vehículos e intentó obtener armas de fuego para apoyar la operación contra el presidente”.

También dicen que asistió a una reunión con “ciertos cómplices” alrededor del 6 de julio de 2021, “después de lo cual muchos de los cómplices se embarcaron en la misión de matar al presidente Moïse”.

Joseph, un conocido político y crítico del partido Tet Kale de Jovenel Moïse, se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable de los cargos que se le imputan.

Su abogado, Donahue Martin, no respondió de inmediato un mensaje para hacer comentarios de la agencia de noticias The Associated Press.

Hay más de 40 detenidos por el asesinato de Jovenel Moïse

Joseph es uno de los más de 40 sospechosos arrestados por el asesinato de Moïse, y el tercero en ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos mientras el proceso en Haití languidece, con al menos dos jueces renunciando al caso.

En enero, las autoridades estadounidenses acusaron a dos hombres, el empresario haitiano-chileno Rodolphe Jaar y el exsoldado colombiano Mario Antonio Palacios, de estar involucrados en el asesinato.

La violencia ha aumentado en Haití desde el asesinato de Jovenel Moïse, con bandas rivales que luchan por el control de los barrios de la capital del país y sus alrededores.

La semana pasada, las Naciones Unidas advirtieron sobre la escalada de ataques que han matado a decenas y obligado a miles a huir de sus hogares.

En un comunicado emitido el 4 de mayo, la autoridad de protección civil de Haití estimó que al menos 39 personas murieron y 68 resultaron heridas entre el 24 de abril y el 2 de mayo. También dijo que unas 9.000 personas fueron desplazadas de tres comunidades en los suburbios de Puerto Príncipe.

Como hemos mencionado en La Verdad Notcias, Haití también ha visto una serie de secuestros por rescate, la mayoría de los cuales estaban vinculados a pandillas.

