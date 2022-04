EE.UU., Reino Unido y Australia agregan armas hipersónicas al pacto de seguridad.

Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos, una agrupación conocida como AUKUS, acordaron cooperar en armas hipersónicas y capacidades de guerra electrónica, dijeron los líderes de los tres países.

Los tres países establecieron la alianza de defensa AUKUS en septiembre del año pasado, incluido el intercambio de tecnología de submarinos de propulsión nuclear, en un acuerdo que provocó la ira en China y molestó a Francia, que tenía un contrato para vender submarinos a diésel a Australia.

En una declaración conjunta el martes, los líderes de AUKUS, el primer ministro británico Boris Johnson, el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro australiano Scott Morrison, dijeron que estaban satisfechos con el progreso del programa para los submarinos armados convencionalmente para Australia, y que los aliados cooperar en otras áreas también.

EE.UU., Reino Unido y Australia en nueva cooperación trilateral

“Nos… nos comprometimos hoy a comenzar una nueva cooperación trilateral en hipersónicos y contrahipersónicos, y capacidades de guerra electrónica, así como a expandir el intercambio de información y profundizar la cooperación en innovación de defensa”, dijeron.

“Estas iniciativas se sumarán a nuestros esfuerzos existentes para profundizar la cooperación en capacidades cibernéticas, inteligencia artificial, tecnologías cuánticas y capacidades submarinas adicionales.

“A medida que avanza nuestro trabajo en estas y otras capacidades críticas de defensa y seguridad, buscaremos oportunidades para involucrar a aliados y socios cercanos”.

La Verdad Noticias informa que, Estados Unidos y Australia ya tienen un programa de armas hipersónicas llamado SCIFiRE, y los funcionarios del Reino Unido dijeron que aunque Gran Bretaña no se uniría a ese programa en este momento, los tres países trabajarían juntos en investigación y desarrollo en el área para aumentar sus opciones.

Estados Unidos invierte en desarrollo de misiles hipersónicos

Estados Unidos está invirtiendo en la investigación y el desarrollo de misiles hipersónicos, que viajan a cinco veces la velocidad del sonido, ya que la invasión rusa de Ucrania en febrero ha intensificado las preocupaciones sobre la seguridad europea.

“A la luz de la invasión no provocada, injustificada e ilegal de Rusia a Ucrania, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con un sistema internacional que respete los derechos humanos, el estado de derecho y la resolución pacífica de disputas sin coerción”, dijeron los líderes, y agregaron también reafirmaron su compromiso con un “Indo-Pacífico libre y abierto”.

Cuando se le preguntó sobre el acuerdo, el embajador de China ante la ONU, Zhang Jun, advirtió contra las medidas que podrían alimentar una crisis como la del conflicto de Ucrania en otras partes del mundo.

“Cualquiera que no quiera ver la crisis de Ucrania debe abstenerse de hacer cosas que puedan llevar a otras partes del mundo a una crisis como esta”, dijo Zhang a los periodistas. “Como dice el refrán chino: si no te gusta, no lo impongas a los demás”.

