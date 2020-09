EE.UU: ¿Cuántos casos y MUERTES por Covid-19 se han registrado?

El mapa de EE. UU. muestra el número de muertes en comparación con los casos confirmados

COVID-19 ha matado a decenas de miles de estadounidenses desde Guam hasta los Estados Unidos continentales y las Islas Vírgenes del mismo país.

La enfermedad, que ha cerrado negocios en todo el país y ha hecho que la economía caiga en picada, ha cobrado la vida de más de 200.000 personas desde finales de febrero. Nueva York, Nueva Jersey, Texas y California han visto la mayoría de las muertes.

Muertes y contagios por Covid-19 en EE.UU

El siguiente mapa rastrea el número de muertes relacionadas con el coronavirus en cada estado, territorio de los EE. UU. Se actualizará diariamente entre las 10 a.m. y las 11 a.m. ET y nuevamente entre las 6 y las 7 p.m.

6.766.137

Casos confirmados en EE. UU.

TE PUEDE INTERESAR: Coronavirus: Tres lugares de Estado Unidos temen una oleada APOCALÍPTICA

200,042

Muertes en EE. UU.

Casos y muertes por Covid-19 en EE.UU

Mapa de muertes y contagios por covid en EE.UU

Estados unidos ha sido duramente afectado por el Covid-19

El número de muertes por covid es alarmante