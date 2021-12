EE. UU. condena a los talibanes por ejecutar a exfuerzas de seguridad

Estados Unidos y muchos otros países "están profundamente preocupados por los informes de asesinatos sumarios y desapariciones forzadas" de ex miembros de las fuerzas de seguridad de Afganistán por parte de los talibanes, dijeron en un comunicado conjunto el sábado.

"Subrayamos que las presuntas acciones constituyen graves abusos contra los derechos humanos y contradicen la amnistía anunciada por los talibanes", dice el comunicado.

"Pedimos a los talibanes que hagan cumplir efectivamente la amnistía para los ex miembros de las fuerzas de seguridad afganas y ex funcionarios del gobierno para garantizar que se mantenga en todo el país y en todas sus filas", agregó.

La comunidad internacional está profundamente preocupada por los informes de asesinatos sumarios y desapariciones forzadas de ex miembros de las fuerzas de seguridad de Afganistán.

La declaración, emitida por 22 gobiernos, incluidos los de EE. UU., la Unión Europea, Gran Bretaña, Australia y Japón, así como varias otras naciones, incluidas Alemania y Ucrania, también pidió investigaciones rápidas y transparentes sobre los secuestros denunciados.

"Los responsables deben rendir cuentas", dice.

Talibanes regresan a Afganistán con ejecuciones

Cuando los talibanes tomaron el control del país en agosto, el grupo anunció una "amnistía general" y prometió seguridad a todos los afganos, incluidos los ex soldados y la policía.

Pero un informe publicado el martes por Human Rights Watch documentó la ejecución sumaria o el secuestro de 47 ex miembros de las Fuerzas de Seguridad Nacional afganas (ANSF).

El personal militar, la policía, los miembros del servicio de inteligencia y la milicia paramilitar, que se rindieron o fueron detenidos por las fuerzas talibanes entre el 15 de agosto y el 31 de octubre, se encontraban entre los capturados o asesinados, según el informe.

Human Rights Watch dijo que su informe se basó en un total de 67 entrevistas, incluidas 40 entrevistas en persona realizadas en las provincias afganas de Ghazni, Helmand, Kunduz y Kandahar.

Los investigadores hablaron con testigos y las familias de las víctimas, así como con ex funcionarios del gobierno y talibanes antes de sacar sus conclusiones, agregó.

Los talibanes no hicieron comentarios sobre la declaración conjunta o el informe de Human Rights Watch cuando NBC News se les acercó.

Pero Human Rights Watch dijo que el grupo le dijo que habían destituido de sus filas a 755 miembros que habían cometido tales actos y habían establecido un tribunal militar para los acusados de asesinato, tortura y detención ilegal.

Después de formar un gobierno interino en septiembre, el movimiento islámico de línea dura se ha enfrentado a una economía en ruinas y ha buscado el reconocimiento internacional para restaurar el flujo de ayuda exterior, que ha mantenido al país a flote durante décadas.

Su liderazgo ha tratado de mostrar una imagen más moderada y tolerante y ha anunciado reiteradamente que los ex trabajadores del gobierno, incluidos los miembros de las fuerzas armadas, no tienen nada que temer de ellos.

Pero el informe de Human Rights Watch decía que los ex soldados y policías que se habían rendido y registrado para recibir una carta que garantizaba su seguridad habían sido examinados para ver si tenían vínculos con unidades militares, policiales o de fuerzas especiales en particular o ex autoridades provinciales. También se les había exigido que entregaran armas.

"Los talibanes han utilizado estos controles para detener y ejecutar sumariamente o hacer desaparecer por la fuerza a personas pocos días después de su registro, dejando sus cuerpos para que los encuentren sus familiares o comunidades", dice el informe.

Añadió que en algunas provincias, los comandantes locales de los talibanes habían elaborado listas de personas a las que atacar.

"El patrón de asesinatos ha sembrado el terror en todo Afganistán, ya que nadie asociado con el gobierno anterior puede sentirse seguro de haber escapado de la amenaza de represalias", dice el informe.

