EE. UU. brinda a Ucrania 200 millones en ayuda militar tras tensiones con Rusia

Gobierno estadounidense brinda a Ucrania 200 millones en ayuda militar tras tensiones con Rusia

Según los informes, la administración de Biden aprobó $200 millones adicionales en asistencia de seguridad defensiva para Ucrania en medio de sus tensiones con Rusia, que, según Estados Unidos, podría atacar su antiguo territorio con "muy poco aviso".

La ayuda se aprobó el mes pasado, pero se confirmó formalmente el miércoles cuando el secretario de Estado, Antony Blinken, visitó Kiev y se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Un alto funcionario dijo a The Associated Press bajo condición de anonimato en diciembre que la asistencia era parte de los esfuerzos estadounidenses para apoyar a Ucrania en caso de un ataque de Rusia, pero no proporcionó más detalles sobre los fondos.

El gobierno estadounidense ha apoyado militarmente a Ucrania ante la presencia de tropas rusas en su frontera.

Durante su visita del miércoles, Blinken le dijo a Zelensky que Ucrania cuenta con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados en caso de que Rusia invada el país, informó Reuters.

“Sabemos que existen planes para aumentar esa fuerza aún más con muy poco tiempo de aviso y eso le da al presidente Putin la capacidad, también con muy poco tiempo de aviso, de tomar más medidas agresivas contra Ucrania”, dijo Blinken, según AP.

“El pueblo ucraniano eligió un camino democrático y europeo en 1991. Acudió al Maidan para defender esa elección en 2013 y, lamentablemente, desde entonces ha enfrentado una agresión implacable de Moscú”, dijo Blinken, según AP.

“Nuestra fuerza depende de preservar nuestra unidad y eso incluye la unidad dentro de Ucrania. Creo que uno de los objetivos de larga data de Moscú ha sido tratar de sembrar divisiones entre y dentro de nuestros países y, simplemente, no podemos y no permitiremos que hagan eso”.

Ucrania agradece apoyo de EE. UU.

Según los informes, Zelensky le dijo a Blinken que estaba agradecido por el apoyo y la asistencia brindados por Estados Unidos en medio de las tensiones.

“Este apoyo [militar] no solo habla de nuestros planes estratégicos de que Ucrania se una a la alianza, sino, lo que es más importante, del nivel de nuestro ejército, de nuestros suministros militares”, dijo, refiriéndose al deseo de Kiev de unirse a la OTAN, señaló AP.

"Si queremos pasos dramáticamente rápidos en la modernización de las fuerzas armadas, necesitamos ayuda, especialmente en estos tiempos difíciles".

“Su visita es muy importante. Subraya una vez más su poderoso apoyo a nuestra independencia y soberanía”, agregó.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Estados Unidos como que aerolíneas cancelaron sus vuelos tras la llegada de red 5G.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.