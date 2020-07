Durante pandemia del COVID-19 aún se viaja al extranjero: "Me siento más seguro al salir de EEUU"

viajeros pandemia coronavirus EEUU

Cedric Wood y Shakeemah Smith acaban de regresar a Estados Unidos desde México y ambos planean su próxima escapada, mientras que Jonathan Curry, también estadounidense, todavía disfruta del país vecino en un boleto de ida.

En medio de la pandemia de COVID-19, hacer un viaje a su supermercado local parece bastante arriesgado, y mucho menos subirse a un avión con potencialmente cientos de pasajeros para explorar un país extranjero.

El Departamento de Estado de EEUU emitió su advertencia de viaje global más alta en marzo, aconsejando a los ciudadanos estadounidenses que eviten los viajes internacionales, que aún están vigentes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por su parte, presentan a los viajeros (nacionales e internacionales) una lista de preguntas para considerar convertiré a cualquiera en un volador ansioso.

Y aunque muchos viajeros han cancelado o pospuesto viajes al extranjero, Curry llama a su viaje la "mejor decisión que he tomado".

Además del costo emocional que la pandemia de coronavirus ha afectado a la mayoría de los estadounidenses, y más a los afroamericanos que también se enfrentan a una pandemia separada: el racismo.

Mientras COVID-19 arrasó y afectó desproporcionadamente a las comunidades negras, los estadounidenses observaron cómo otro hombre negro, George Floyd, fue asesinado el 25 de mayo después de que un oficial de policía blanco de Minneapolis se arrodilló en su cuello durante más de ocho minutos.

La muerte de Floyd se produjo inmediatamente después de las muertes de Ahmaud Arbery y Breonna Taylor, ambas asesinadas por personas blancas.

Para Curry, reservar un boleto de ida a Tulum en México era una forma de escapar del trauma de ser negro en Estados Unidos.

"¿Qué pasa con la salud mental? Si has estado encerrado en la casa durante tres meses, cuatro meses, no has podido ver amigos ... y luego eres testigo de todo el trauma que está sucediendo en los medios y la tensión racial con ser un hombre negro en Estados Unidos, para mí esto fue obvio", dijo Curry.

"Me voy, y simplemente no voy a volver", dijo harto del racismo.

A pesar de las advertencias de viaje, Curry decidió hacer su propia evaluación de riesgo versus recompensa y decidió que pasar un tiempo prolongado en Tulum sería más seguro que quedarse en Atlanta, donde los casos de COVID-19 iban en aumento.

Está usando su tiempo en el extranjero como una especie de "retiro" para trabajar en el refinamiento de su negocio de viajes y encontrar un plan para su futuro.

"COVID no irá a ninguna parte en lo que respecta a los Estados Unidos ... prefiero obtener COVID en Bali que en Baltimore", bromeó Curry.

"Podría conseguirlo en el supermercado, subirme al avión, subirme a México, subirlo en el ascensor hasta mi departamento".

Me sentí más seguro en el extranjero

Smith dijo que donde ahora vive (Antigua, Tulum) solo hay 76 casos confirmados de COVID-19 hasta el jueves, según datos de Johns Hopkins, y están haciendo más para mantener a las personas a salvo del coronavirus que los Estados Unidos, que tiene más de 4 millones de casos, por lo tanto, se sintió más cómoda en el extranjero que en su estado natal de Nueva Jersey, que tiene más de 175 mil casos.

"En realidad me siento más seguro al salir de Estados Unidos e ir a estos lugares", dijo Smith.

Ella dijo que viajar y mantenerse a salvo durante una pandemia requiere mucha investigación y verificar las precauciones que otros países están tomando para proteger a los ciudadanos y turistas.

"Cuando vas al supermercado, primero tienes que lavarte las manos en uno de los lavamanos móviles, y hay seguridad ahí fuera asegurándote de que lo hagas, y cuando salgas, tienes que hacerlo de nuevo. Incluso cuando ir a tomar el desayuno, incluso si es solo un café, te dicen: "'Disculpe, ¿puede lavarse las manos afuera?'", mencionó.

"También le tomé fotos porque no podía creerlo. Desearía que Estados Unidos hiciera esto".

¿Viajar es incluso agradable?

Explorar un país durante la pandemia de COVID-19 puede resultar difícil para algunos, ya que las fechas de apertura de las atracciones están cambiando. Pero Wood dijo que lo pasó muy bien en Tulum; solo requirió mucha investigación constante y una mentalidad flexible.

"La razón por la que es tan difícil es porque hay muchos lugares cerrados, por lo que básicamente no sabes qué está abierto y no sabes qué esperar. Requiere que te comuniques mucho", dijo Wood.

"Sabía que Tulum estaba abierto, y conocía los requisitos para (entrar al país). Aunque no estaba completamente planeado".

Wood agregó que no estaba nervioso por COVID-19 mientras viajaba a Tulum porque el estado mexicano de Quintana Roo tenía una cantidad mucho menor de casos confirmados que los Estados Unidos.

Agregó que Tulum se sintió vacío, lo que facilitó mucho el distanciamiento social en público.

Smith dijo que la pasó muy bien en Antigua y que podía hacer todo lo que quería mientras viajaba.

"Fui a la playa todo el día ... yendo a los bares de la playa, yendo de excursión, montando a caballo en la playa, pasando el rato con los lugareños en English Harbour", dijo Smith.

"Lo pasé muy bien; pude hacer todo, solo todo cerró a las 11 p.m.".

¿Qué pasa con los shamers de vacaciones?

Wood dijo que viaja porque le da tranquilidad y quiere que aquellos que critican el riesgo de viajar sean tan expresivos sobre los riesgos de simplemente estar en los Estados Unidos.

Señaló que algunas empresas en los EE UU no requieren que las personas usen máscaras faciales y que su ciudad de Atlanta todavía permite reuniones en bares y clubes.

"Para muchas personas, viajar es básicamente lo que los salva", dijo Wood.

"Viajar para muchas personas es un requisito para ellos. Es para su bienestar, es para su salud mental".

Smith agregó que está tomando precauciones, como usar una máscara y un protector facial mientras viaja, desinfectar las superficies de alto contacto en los aviones y hacer suficiente investigación para que viajar sea lo suficientemente seguro para ella.

"Aunque siento que la gente ha estado avergonzando los viajes, para mí es una cuestión de hechos, números", dijo Smith.

"Así que por eso decidí reanudar los viajes, pero realmente me concentré en los países menos afectados por el virus".

El trauma del ciclo de noticias es lo que empujó a Curry a escapar, aunque agregó que las personas no tienen que explicar su razonamiento para hacer lo que necesitan.

"A veces necesitas un descanso mental. Ir al extranjero puede no ser para todos, pero sí animo a las personas a que encuentren lo que sea que les traiga alegría", dijo Curry.

"No sienta que está obligado a explicarle a la gente los pasos que ha tomado para su salud mental".