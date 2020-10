Durango toma medidas drásticas ante alarmante rebrote de Covid-19

Este miércoles, el gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres expuso que se está viviendo un rebrote de contagios de Covid-19 en la entidad, ante esta situación anunció la puesta en marcha de nuevas medidas para la entidad.

El mandatario enfatizó que serán los próximos 15 días los decisivos para no regresar al confinamiento total siempre y cuando se reduzca el número de contagiados, de no ser así se tendrá que regresar a no salir de casa de manera obligatoria.

El gobernador de Durango admitió el rebrote de Covid-19

Nuevas medidas en Durango

Se reduce al 50% la capacidad del pasaje en el servicio público tanto taxis como camiones.

Se obliga a extremar las sanitizaciones de las mismas unidades del transporte para evitar ser portadores del virus.

Se reduce los horarios de ventas de bebidas alcohólicas de lunes a viernes hasta las 9 de la noche en comercios y tiendas de conveniencia, los restaurantes hasta las 10 p.m. y los domingos no se venderá estos productos.

Antros, cantinas, salones de fiestas, terrazas cerrados los próximos días.

No sé autorizan carreras de caballos, peleas de gallos y eventos públicos.

No sé permiten fiestas familiares y quien no cumpla será sancionado el propietario de la vivienda.

Se gira instrucciones al registro civil para que suspenda los actos matrimoniales hasta nuevo aviso y así evitar fiestas o reuniones.

Cerrados centros turísticos como Villas del oeste, Paseo del Teleférico, el Pueblito, también los panteones y el servicio público regresa a las guardias.

Como informamos en La Verdad Noticias, Durango forma parte de los ochos estados que ha presentado un rebrote de Covid-19 en las últimas semanas.

#LaEraM | Anuncia Gobernador José Rosas Aispuro Torres medidas ante incremento de COVID19. Reconoce que los espacios hospitalarios están en su capacidad: reducir número de pasajeros en transporte y sanitizar unidades, no excedan el 50%, quien no cumpla serán sancionados pic.twitter.com/ccOxkGQCu5 — La Era Mediática �� By @CEOMarcosOrtiz (@LaEraMediatica) October 21, 2020

Te recomendamos leer: Proponen nueva cuarentena hasta el 15 de noviembre ante rebrote de Covid-19

El gobernador de Durango exhortó a los jóvenes a no salir de casa para evitar la propagación del Covid-19 ya que en su mayoría ellos son asintomáticos pero enferman a sus papás y abuelos quienes pierden la vida lamentablemente.