Duques de Cambridge llegan a Jamaica y visitan la casa de Bob Marley

El 22 de marzo, los duques de Cambridge llegan a Jamaica, como parte de la gira con motivo del Jubileo de Platino de Isabel II. Procedentes de Belice, el príncipe Guillermo y la duquesa aterrizaron en Jamaica en torno a las dos y media de la tarde (hora local).

La ex Miss Mundo Lisa Hanna, del Partido de la Nación del Pueblo, el líder de la oposición, Mark Golding, la senadora Kamina Johnson Smith y el jefe del personal de defensa, el contraalmirante Antonette Wemess Gorman, los esperaban a pie de pista en el aeropuerto internacional Norman Manley en Kingston, la capital del país.

Los Duques conocieron algunos de los lugares emblemáticos de la isla como el barrio donde Trench Town, barrio originario de la leyenda del reggae Bob Marley. Allí nació la mítica canción No woman no cry y, claro, fue imposible que la pareja no se dejara conquistar por la música.

Los duques de Cambridge llegan a Jamaica

Los duques de Cambridge llegan a Jamaica y se toman una selfie.

La siguiente parada de su tour fue más deportiva pues se reunieron con el equipo de bobsled, deporte en el que un enorme trineo se desliza por un túnel de hielo, y para para experimentar qué se siente en este particular "vehículo" los duques lo probaron y se tomaron una selfie.

Luego, como un jugador más, el príncipe Guillermo disputó un partido de fútbol con un equipo local ante la atenta mirada de Kate, que había cambiado el atuendo a un colorido vestido de tirantes.

A su llegada a Jamaica, la Duquesa elegió un estilismo muy significativo: un espectacular vestido de vuelo amarillo con una lazada al hombro, un claro guiño al país anfitrión por el tono elegido es uno de los destacados de la bandera jamaicana. Lo lució con unos zapatos de salón blancos destalonados con adornos en dorado y un bolso de mano a juego.

Cuando los duques de Cambridge llegan a Jamaica fueron recibidos con todos los honores y el Príncipe Guillermo pasó revista al ejército jamaicano formado en su honor mientras sonaban los himnos de ambos países.

La primera parada de los Duques en Kignston fue una recepción con el gobernador general, Patrick Linton Allen, que representa la figura de la monarca en el país, y su esposa, Denise Allen, un encuentro que se produjo en King´s House, su residencia oficial.

"Estamos muy contentos de darles la bienvenida. Somos muy afortunados en Jamaica de que la Reina nos haya visitado seis veces", expresó el Gobernador general a la pareja real.

Príncipe Harry visitó Jamaica

En 2012 el príncipe Harry estuvo en el país caribeño en representación de Isabel II en 2012, con motivo del Jubileo de Diamante, en aquella ocasión echó una carrera con Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, y se encontró con la viuda de Bob Marley con quién se fundió en un abrazo.

Duques de Cambridge estarán dos días en Jamaica

Duques de Cambridge llegan a Jamaica y su estancia será de dos días.

Duques de Cambridge llegan a Jamaica donde celebrarán la cultura y la historia de la isla en una visita de dos días antes de volar a las Bahamas el jueves. El viaje a Jamaica coincide con los 60 años del aniversario de la independencia como colonia británica de este territorio y con la celebración del Jubileo de Platino de la monarca Isabel II.

Cuando los Duques de Cambridge llegan a Jamaica lo hacen en representación de la reina Isabel de Inglaterra. Su paso por Belice fue una experiencia inolvidable dado que los duques se adentraron en la selva de Belice.

