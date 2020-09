¿Dudas sobre la Cuenta en Dólares Banesco?, aquí te los aclaramos

De acuerdo a información oficial y verificada por Banesco, la Cuenta en Dólares Banesco está dirigida a personas naturales mayores de edad, residenciadas en el país y a personas jurídicas que estén o no domiciliadas en el país.

Es importante recalcar que para abrir una cuenta en dólares, no es necesario un monto mínimo de apertura, las cuentas se abren obligatoriamente en (USD $0,00), ya que es una cuenta corriente sin intereses y sin chequera.

Estas son las preguntas frecuentes de clientes Banesco

Ahora, si deseas que la cuenta en dólares Banesco sea de ahorro, la respuesta es no, no se puede, es imposible, ya que con cuentas en dólares son solo cuentas corrientes, por lo que además no aplica el pago de intereses.

Las comisiones serán cobradas en dólares o en bolívares, según el caso que aplique. si deseas hacer transferencia a otra cuenta en dólares en Venezuela, si es posible siempre que sea del mismo titular y si quieres hacer transferencia a otra cuenta en dólares en el exterior, también se puede, pero que sea del mismo titular en bancos en el exterior.

Para aquellos casos de cliente persona natural que mantengan contratado al menos un (1) producto de captación activo y que haya presentado movimientos en últimos (6) meses, se podrá solicitar documentación vinculada con el origen de los fondos y la actualización de sus datos de ser caso.

Cuenta en Dólares Banesco

Recalquemos que es necesario ser cliente Banesco con una antigüedad igual o mayor a 90 días para abrir una cuenta en dólares. Si tu pregunta ahora es que si al abrir la cuenta en dólares, ¿me darán una chequera?, la respuesta es no, las cuentas en dólares no poseen chequeras.

Por último, puedes abrir tu cuenta a través de las Agencias Banesco a nivel nacional y si deseas hacer retiros en Venezuela, la respuesta es sí, podrás hacer retiros totales y parciales en bolívares, al tipo de cambio vigente para ese momento.