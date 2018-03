Dreamers, la moneda de cambio de Trump Agencias / La Verdad Noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó fondos para financiar un muro en la frontera con México y un aumento de las medidas contra los menores no acompañados como parte de cualquier acuerdo para proteger a los "dreamers". La lista de Trump sobre los "principios" para la inmigración, establecida en un documento, ha sido rechazada por los demócratas, que buscan una solución legislativa para el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) al que Trump dio carpetazo el mes pasado. La propuesta incluye medidas contra el ingreso de menores no acompañados a Estados Unidos, que principalmente provienen de América Central. El plan fue presentado a los líderes del Congreso ayer por la noche. Asimismo, incluye un pedido de fondos para contratar 370 jueces de inmigración adicionales; 1.000 abogados para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés); 300 fiscales federales y 10 mil agentes adicionales del ICE para poner en vigor las leyes de inmigración. Por otro lado, según recoge el borrador, el Gobierno de Trump está dispuesto a trabajar con el Congreso para lograr "tres objetivos": garantizar admisiones en EU "seguras y legales", defender "la seguridad" del país y "proteger a los trabajadores y contribuyentes estadounidenses". Trump cree que "es imperativa la completa construcción del muro", ha dicho bajo anonimato un alto funcionario de la Casa Blanca. Y así figura en el plan de principios de Trump, donde el primer punto del apartado de seguridad fronteriza es "financiación y construcción completa del muro en la frontera sur", una idea que rechaza totalmente la oposición demócrata. En ese mismo capítulo, la propuesta del presidente es asegurar el "retorno seguro y ágil" a sus países de los menores, en su mayoría centroamericanos, que entran por la frontera sur ilegalmente y solos. "Entrar en este país ilegalmente es un crimen", ha enfatizado un funcionario durante una conferencia telefónica organizada por la Casa Blanca para comentar el plan del presidente. En cuanto al fomento de una inmigración basada en el mérito, la propuesta de Trump contempla, sin dar cifras, poner límites a los permisos de residencia o "green cards" para cónyuges e hijos menores de edad de aquellos que ya viven en EU, así como crear un sistema de puntos para obtener esas tarjetas. En agosto pasado, Trump ya respaldó un proyecto de ley de los senadores republicanos Tom Cotton y David Perdue que pretende reducir a la mitad la entrada de inmigrantes legales a EU a lo largo de la próxima década a través de la reducción en la concesión de permisos de residencia.

Dreamers, sin prioridad en agenda

En la propuesta enviada al Congreso no figura específicamente la búsqueda de una solución para los 800 mil jóvenes indocumentados que han evitado la deportación y obtenido permisos de trabajo gracias a DACA, un programa ejecutivo al que Trump puso fin en septiembre. No obstante, Trump ha hablado con los líderes demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo para reemplazar DACA, pero hasta ahora no se ha informado de ningún avance. En un comunicado conjunto enviado tras la divulgación del plan de Trump, Schumer y Pelosi afirman que la lista de principios del mandatario "va mucho más allá de lo que es razonable" y "no representa ningún intento de compromiso". Los líderes demócratas aseguran estar abiertos a "medidas de seguridad fronteriza razonables" y subrayan que la construcción del muro con México quedó "explícitamente descartada de las negociaciones".