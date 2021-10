Dramáticos testimonios de niños violados por sacerdotes, el Papa Francisco llora

Si saber que se han identificado a más de 216 mil víctimas abusadas por miles de pederastas que han operado dentro de la Iglesia Católica francesa desde 1950 es horrible, ahora los dramáticos testimonios de niños violados por sacerdotes parte el alma.

La investigación de la Comisión Independiente de Abusos Sexuales en la Iglesia (CIASE), arrojó que entre 2,900 y 3,200 sacerdotes y otros miembros de la Iglesia, todos ellos hombres, abusaron sexualmente de niños durante 70 años.

El informe que exhibe 3 mil casos de sacerdotes “pederastas” en Francia señala que el número de víctimas puede aumentar a 330,000 si se toman en cuenta los abusos cometidos por laicos como instructores, catequistas o responsables de movimientos juveniles.

Dramáticos testimonios de niños violados por sacerdotes

Una serie de dramáticos testimonios de niños violados por sacerdotes son exhibidos.

“Para mi funeral no quiero ir a la iglesia, demasiados malos recuerdos de un sucio sacerdote ***, me violó toda mi infancia (…)"

Los casos de violaciones contra menores de edad por parte de figuras religiosas aumentaron, ejemplo de ello son los dramáticos testimonios de niños violados por sacerdotes como los que podrás leer a continuación.

“Gracias por ofrecer esta oportunidad de hablar… Solo me gustaría ahora contar lo que pasé hace treinta años y que me perturbó duraderamente en mi camino de la vida (y todavía hoy me dificulta la vida)."

El ahora hombre decidió contarnos uno de los tantos relatos de dramáticos testimonios de niños violados por sacerdotes, por lo que agrega:

"Dudé en contarlo porque finalmente me parece más bien banal y "no mucho". Lo hago por el bien de eso, participar en la comprensión de este fenómeno. Si, abusos de todo tipo profundamente insalubres".

"La parte más difícil es la confusión duradera en la que me hundí (aprende a navegar entre el bien, el mal, mentira o apariencia y verdad, ley, moralidad, amor, compromiso, obediencia)". "Todo se vuelve muy complejo. Todo se vuelve muy relativo con la sensación de evolucionar en arena movediza”.

Dramáticos testimonios de niños violados por sacerdotes en Francia

“El padre me llevó a su carpa, la cual cerró, me abrazó contra él (fumaba puritos). Yo odiaba ese olor. Traté de alejarme, pero él apretó aún más fuerte y empezó a besarme en la boca metiendo su lengua. Me disgustó. Me mantuvo acariciando, estaba completamente paralizado. (…) Yo no sabía nada de eso y esa noche me enseñó palabras y actos que no conocía sobre la sexualidad”.

“Volví a mi tienda por mí mismo… Era el padre hijo de …. Tenía autoridad, tenía que ser respetado, era sacerdote. No supe qué pensar”.

Otro caso de los dramáticos testimonios de niños violados por sacerdotes

“Mi primera vez fue cuando tenía 5 años, interviniste en la escuela para enseñarnos los verdaderos valores de la vida. Estuve allí desde 1958 hasta 1965. Fui a aprender a leer, a escribir y tener acceso al conocimiento, no joder”.

“!Yo tenía 5 años y tú 50. Me lo quitaste todo. Me robaste la vida. Me destruiste. Destruiste mi vida la primera vez que me violaste".

“Me convertí en un extraño para mí mismo para poder sobrevivir sin afecto, sin emoción. Soy un muerto viviente de por vida. A los 66 estoy tan vacío que tengo problemas para encontrar las palabras para rebelarme contra ti”.

Una más de las dramáticos testimonios de niños violados por sacerdotes

"Mi pequeña, mi pequeña vamos a rezar a la Virgen".

Y al mismo tiempo me masturbaba. Era el padre Y. El padre Z estaba mucho más grave, es decir que vio más más. Dijo: "eres muy brillante, te siento muy cerca de nuestro Señor”.

“En su guarida… salió con los pantalones bajados. Entonces, confesiones extremadamente traumáticas. Este tipo era extremadamente peligroso. Entonces yo, muy rápidamente, cuando había confesiones obligatorias evitaba absolutamente al padre Z. Preferí al pedófilo ligero, padre Y”.

Abuso sexual de sacerdotes, crimen de lesa humanidad

Las consecuencias de los abusos sexuales junto con los dramáticos testimonios de niños violados por sacerdotes tardarán meses en salir.

Al reconocer los dramáticos testimonios de niños violados por sacerdotes el Papa Francisco dijo "Las cifras son, por desgracia, considerables. Me gustaría expresar a las víctimas mi tristeza y dolor por el trauma que han sufrido. Y también mi vergüenza, nuestra vergüenza, mi vergüenza por el hecho de que la Iglesia, durante demasiado tiempo, no les haya colocado en el centro de sus preocupaciones asegurándoles mis oraciones".

El informe de la CIASE, señala que el 3% de los consagrados en Francia se han visto involucrados en los crímenes de abusos sexuales a menores de edad.

La situación es que pese a los dramáticos testimonios de niños violados por sacerdotes, la mayoría ya han fallecido e incluso algunas víctimas que se llevaron a la tumba sus sufrimientos, calvarios e infiernos. Esto debido a que el clero francés abusó sexualmente de niños desde 1950.

“Esto desgraciadamente es la punta de un iceberg”, dice Juan Carlos Cruz, uno de los asesores del Papa en la Comisión para la Protección de Menores, instancia creada por Francisco para detener la pederastia dentro de la Iglesia.

"Solo pensar en las más de 330,000 víctimas (de ellos más de 216,000 niños) y más de 3,000 curas abusadores en un solo país, es un sufrimiento indecible", agregó y aun están los dramáticos testimonios de niños violados por sacerdotes.

Pero señala que tardará meses medir las consecuencias que deje la denuncia hecha por la comisión independiente, aun así Cruz dice: “Espero que el Vaticano cambie”, quien agregó: “Veo al Papa desde que me nombró asesor, hace ya unos tres años. Lo he visto tremendamente llorar respecto a esto. No es una falsedad su llanto”, añade.

"La corrupción y el amor al poder es una cosa espeluznante y no se detiene. Cuando uno piensa que has tocado fondo se abre otro fondo. Yo encuentro que esto es un crimen de lesa humanidad" y los dramáticos testimonios de niños violados por sacerdotes son desgarradores.

