Dr. Fauci dice aceptó “absolutamente" ser el asesor médico de Joe Biden

El presidente electo Joe Biden le pidió al Dr. Anthony Fauci que se desempeñara como su principal asesor médico, un cargo que el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) dijo que aceptaba "absolutamente".

Joe Biden, durante una entrevista en CNN el jueves, dijo que le pidió a Fauci que permaneciera en su administración "exactamente en el mismo papel que ha tenido para los últimos presidentes", el director del NIAID, y dijo que le había pedido a Fauci que fuera un "jefe médico". asesor ”también.

Durante una aparición en "TODAY" de NBC News el viernes, se le preguntó a Fauci sobre su conversación con Biden y si aceptaba la oferta del presidente electo.

"Oh, por supuesto", dijo Fauci. "Dije 'sí' en el acto, sí".

El nuevo jefe de gabinete de Biden, Ronald Klain, reaccionó a la aceptación de Anthony Fauci poco después de la entrevista, diciendo: "Hay pocos servidores públicos en nuestra historia que hayan servido tanto tiempo y tan bien como con tanta distinción en el Dr. Tony Fauci".

Según información dada a La Verdad Noticias, Fauci se ha desempeñado como miembro integral del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca del presidente Trump.

Joe Biden, el jueves, también dijo que planeaba pedirles a los estadounidenses que usen una máscara durante 100 días, comenzando el día de su inauguración, el 20 de enero de 2021, para reducir el número de casos de coronavirus.

"El primer día que asuma el cargo le pediré al público 100 días para enmascarar", dijo Biden. "Solo 100, no para siempre, 100 días".

Los comentarios de Biden se produjeron un día después de que Estados Unidos registró un nuevo máximo en muertes relacionadas con el coronavirus el miércoles, en 2.804, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Cuando se le preguntó si la decisión de Biden de sugerir máscaras por solo 100 días era un período de tiempo demasiado corto y si brindaba falsas esperanzas de que la pandemia podría detenerse por completo al final de ese período, Fauci defendió los comentarios del presidente electo.

"No, no. No lo quiso decir de esa manera ", dijo Fauci. “Solo quiere conseguir, es una buena idea, el uniforme. Él está diciendo, hola, amigos, confíen en mí, todos durante 100 días ".