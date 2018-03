Dove pide disculpas por su anuncio racista

Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Dove pide disculpas por anuncio racista. Un comercial publicitario de Dove en redes sociales causó indignación entre las personas. Pues muchos al ver este video se sintieron ofendidos ya que para ellos Dove fue muy racista.

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused.

Let's be clear, Dove knew exactly what they were doing with their racist ad. Soap companies used to do this racist theme all the time pic.twitter.com/EzvAiExNcP