Colombia frena a una red dedicada a explotación sexual

Dos venezolanos y ocho colombiano que integraban una red de explotación sexual de menores en una zona del norte de Colombia, fueron capturados por la Fiscalía General y la policía.

Un vocero que pidió el anonimato, ya que no está autorizado dar declaraciones al respecto, indicó a The Associated Press que, luego de una operación de inteligencia que duró diez meses, lograron identificar a esas 10 personas que utilizaban a menores de edad.

Los detenidos, indicó: "captaban a los menores a través de engaños y, aprovechándose del bajo nivel socio-económico de sus víctimas y familiares, les ofrecían dinero, alimentación y hospedaje en las poblaciones de Riohacha, Maicao, Fonseca y San Juan del César a cambio de comercio sexual".

Ellos tendrán que responder por los delitos sexuales contra menores y demanda de explotación sexual comercial; cabe mencionar que estos delitos van de los 14 a 25 años de cárcel.

Las autoridades, según, engañaron a 16 menores, la mayoría venezolana, durante casi un año y las tenían encerradas en un inmueble; ahí, según el vocero, las obligaban a consumir drogas y ahí acudían hombres a encontrase con ellas a cambio de dinero.

Cabe mencionar que en Colombia hay 1.4 millones de migrantes venezolanos, con o sin autorización, en diferentes partes, debido a la crisis política, económica y social que vive el vecino país.

