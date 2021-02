Dos mujeres denuncian acoso sexual de Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, enfrenta dos denuncias de acoso sexual contra dos mujeres que trabajaron cerca de él en su administación.

Cuomo fue denunciado el sábado por su ex asesora de políticas de salud y asistente ejecutiva, Charlotte Bennett, por presuntamente haberla acosado mientras trabajaban contra la pandemia de coronavirus en el estado de Nueva York.

The New York Times publicó primero las acusaciones de Bennett, de 25 años, en las que la ex asistente afirmó que Cuomo, de 63 años, le hizo preguntas innecesarias sobre su vida sexual, si estaba involucrada en relaciones monógamas o si había tenido relaciones sexuales con hombres mayores.

A principios de esta semana, otra de sus asistentes, Lindsey Boylan, describió a través de un ensayo publicado en línea los numerosos incidentes pasados con Cuomo que incluyen haberla besado a la fuerza en su oficina en Manhattan, entre otras acusaciones que hizo en diciembre de 2020.

Detalles de las primeras acusaciones contra Cuomo

Boylan detalló que el incidente en el que Cuomo la besó en los labios, ocurrió después de que el gobernador la ascendió al puesto de subsecretaria de desarrollo económico y consejera especial del gobernador, puesto que en un principio rechazó “porque no quería estar junto a él”.

En un ensayo publicado el miércoles en el sitio web Medium, la mujer escribió: “cuando me levanté para irme y caminar hacia una puerta abierta, se paró frente a mí y me besó en los labios. Estaba en shock, pero seguí caminando”, escribió.

El ensayo de Boylan causó una ola de reacciones entre personajes femeninos de la política estadounidense.

Citó también un caso en el que ambos volaban con rumbo a casa después de un evento en el jet de Cuomo, quien en algún punto le propuso jugar “póker de desnudos”. Boylan dijo que al momento de ese comentario estaban sentados frente a frente y un oficial de seguridad estatal viajaba detrás de ellos.

Agregó que su caso es un reflejo de la “cultura dentro de su administración donde el acoso sexual y el bullying están tan normalizados que no solo están condonados, sino que se esperan”. Agregó que “iba a trabajar con náuseas todos los días”, una de las razones por las que terminó renunciando a su puesto el 26 de septiembre de 2018.

Miedo y acoso en la oficina del gobernador

Boyle señaló que mientras trabajó para la oficina del gobernador de Nueva York, una de las principales funcionarias de la administración, Melissa DeRosa, junto con otras “mujeres de primera línea” alrededor de Cuomo “normalizaban” su presunto acoso de modo que no fue sino hasta ahora que ella misma se dio cuenta de “qué tan insidioso fue su abuso”.

Cuomo rechazó las acusaciones señalando que él creía que estaba actuando como un mentor, que no buscaba iniciar una relación sexual con ella y que tampoco tuvo la intención de actuar de manera inapropiada.

Boyle dijo que al menos dos mujeres que también habían sido víctimas de acoso sexual por parte del gobernador se habían acercado a ella en diciembre después de haber hecho su primera denuncia a través de Twitter. Las mujeres dijeron haber sentido “miedo constante” por lo que podría pasar si rechazaban las propuestas de Cuomo.

Las acusaciones de Charlotte Bennet

La segunda víctima, Charlotte Bennett, trabajó como asistente ejecutiva en materia de Salud para el gobernador Demócrata hasta que renunció. Ella le dijo a The New York Times que el 5 de junio de 2021, Cuomo, de 65 años, le preguntó si estaba abierta a tener relaciones con mujeres de 20 años, lo cual Benner interpretó como claras propuestas de una relación sexual.

Bennett, también de 25 años, señaló una conversación en la que él inició una conversación en la que dijo sentirse solo por ya no poder “abrazar” a nadie, a lo que ella respondió que ella también extrañaba abrazar a sus padres, a lo que él respondió “No, me refiero a realmente abrazar a alguien”.

Charlotte Bennett denunció los múltiples escenarios de acoso sexual que vivió al lado de Andrew Cuomo.

“Comprendí que el gobernador quería acostarse conmigo y me sentí terriblemente incómoda y asustada. Y me preguntaba cómo iba a salir de ahí y asumí que era el final de mi trabajo”, dijo la mujer al Times. Coumo negó firmemente tanto las acusaciones de Bennett como las de Boylan

La respuesta legal a las acusaciones de acoso

El domingo, la oficina del gobernador pidió a Letitia James, la fiscal general del estado de Nueva York, y a Janet DiFiore, juez principal de la corte de apelaciones de Nueva York, que seleccionen un "abogado independiente y calificado en la práctica privada sin afiliación política" para realizar una investigación sobre las denuncias de acoso.

James dijo en Twitter: “Las acusaciones de acoso sexual siempre deben tomarse en serio. Debe haber una investigación verdaderamente independiente para revisar a fondo estas preocupantes acusaciones contra el gobernador, y estoy lista para supervisar esa investigación y hacer los nombramientos necesarios ".

Según pudo enterarse La Verdad Noticias, James rechazó la propuesta de ser ella y un juez quienes nombraran a un abogado, afirmando que ella misma como fiscal federal del estado era quien debía encargarse de la investigación por las dos acusaciones de acoso sexual.

Luego de que Cuomo autorizó la revisión externa, la consejera especial de su gabinete, Beth Garvey, informó que la investigación sería conducida por Barbara Jones, una antigua juez federal. La crítica no tardó en notar que Jones es una ex compañera de la firma de abogados de Steve Cohen, quien también fue consejero del actual gobernador.

Actualmente Cuomo está siendo investigado por el FBI y por la oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York luego de que una ex directiva del Departamento de Salud de Nueva York revelara secretamente que la administración ocultó la cifra real de muertes en asilos de anicanos por COVID-19 para evitar que sean usadas como estrategia política contra su administración.

Críticas contra Cuomo

Congresistas y líderes políticos tanto del partido Demócrata de Cuomo como del partido Republicano han solicitado que el caso sea correctamente investigado, e incluso exigen la renuncia inmediata del gobernador de Nueva York.

La senadora demócrata por Hawái, Mazie Hirono, urgió a que se realizaran indagaciones pertinentes sobre las afirmaciones del “comportamiento reprobable e inexcusable” por parte de figuras políticas como Cuomo.

"Me parece que el fiscal general de Nueva York sería la entidad independiente para llevar a cabo una investigación de este tipo", dijo Hirono a ABC esta semana, y agregó que se necesita "mucho coraje" para que las mujeres se presenten.

La demócrata en la Cámara de Representantes del estado de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, dijo en un tuit que los “relatos detallados del acoso sexual por parte del gobernador Cuomo de Boylan y Bennett son extremadamente serios y dolorosos de leer".

Benett cita el hilo en Twitter con los detalles de Boylan sobre su caso.

"Debe haber una investigación independiente, no una dirigida por un individuo seleccionado por el gobernador, sino por la oficina del Fiscal General", escribió.

Alessandra Biaggi, presidenta demócrata del comité de ética y gobernanza interna del senado de Nueva York, pidió la renuncia de Cuomo, calificando las acusaciones como “el epítome de un ambiente laboral hostil” y acusando al mandatario de “un patrón claro de abuso y manipulación”.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, el republicano Bill de Blasio, pidió que se avanzara en las investigaciones sobre los casos de acoso sexual contra Cuomo y sobre las afirmaciones de que la administración ocultó información sobre las muertes po COVID-19 en hogares de ancianos de Nueva York.

