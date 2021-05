Según los informes, los aliados cercanos del ex presidente Donald Trump están cada vez más frustrados por su obsesión por vengarse de las personas que cree que lo han hecho mal.

El liderazgo republicano y los aliados del republicano dijeron que desearían que él estuviera trabajando para proteger las políticas de su administración y ayudar al Partido Republicano en 2022 en lugar de perder el tiempo en "pequeñas rivalidades y quejas".

El informe cita entrevistas con 13 ex funcionarios, asesores y aliados de la Casa Blanca, la mayoría de los cuales pidieron permanecer en el anonimato.

"Todo lo de 2022 es, 'Bueno, ¿qué gano yo?' ", dijo un ex alto funcionario de la Casa Blanca al presumir la mentalidad actual de Trump.

Previamente el ex mandatario anunció que buscará la presidencia de EE.UU pero sus actitudes podrían llevarlo a la perdición, según dijeron sus aliados.

Donald Trump y su deseo de venganza

El republicano desea vengarse

Está tratando de mantener el control total sobre la base republicana mientras planea su venganza para derribar a los legisladores republicanos que votaron para acusarlo por incitar a los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.

Varios ex asesores de alto nivel de la Casa Blanca dijeron que el ex presidente está desesperado por permanecer en el centro de la atención nacional. Según The Hill, las conversaciones en las redes sociales sobre él se han reducido en alrededor de un 91% desde que fue bloqueado de Facebook y Twitter.

Continúa alimentando afirmaciones falsas de que las elecciones fueron robadas y en las últimas semanas se ha obsesionado con Arizona y Georgia después de que esos estados eligieran al presidente Joe Biden en las elecciones de noviembre.

Las fuentes también afirman que Trump todavía está tan obsesionado con su derrota electoral que se niega a seguir adelante con los planes para su biblioteca presidencial. Otro informe a principios de este año afirmó que le dijo a los donantes republicanos que quería recaudar $2 mil millones de dólares para la biblioteca, que planea construir en Florida.

Elecciones presidenciales de EE.UU 2024

Buscará la presidencia en 2024

Si bien Trump ha insinuado anteriormente una carrera presidencial en 2024, aún no se ha hecho un anuncio formal.

Dos asesores dijeron a La Verdad Noticias que si se postulaba, el anuncio no se esperaría hasta después de las elecciones intermedias.

Su indecisión sobre su propia carrera es otra razón por la que los aliados se han "frustrado" en las últimas semanas, según un informe de CNN del mes pasado.

Según el informe, el temor de que Donald Trump pierda la oportundiad de pelear la presidencia de EE.UU en 2024 por obsesionarse con su deseo de venganza.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.