Donald Trump y los 10 momentos más divertidos de su presidencia en EE.UU

La presidencia de Donald Trump pronto llegó a su fin en enero de este 2021, y es casi seguro que su tiempo en la Casa Blanca será recordado mejor por el caos y la controversia causados por sus elecciones tan criticadas en todo, desde la inmigración hasta la pandemia del coronavirus.

El hábito del presidente de hacer comentarios improvisados y tomar decisiones en una fracción de segundo, ya sea en Twitter o en el jardín sur de la Casa Blanca, ha movido repetidamente los mercados y ha hecho que sus altos funcionarios se esfuercen por explicar el despido de otro secretario de gabinete.

Estos momentos a menudo han provocado una alarma generalizada, como cuando Trump sugirió incorrectamente que los estadounidenses podrían protegerse del coronavirus ingiriendo desinfectantes.

Pero algunos de esos momentos ‘trumpianos’ han sido tan obviamente ridículos que los estadounidenses no tuvieron más remedio que reír y los daremos a conocer en La Verdad Noticias.

Cuando Trump miró fijamente el eclipse solar

Donald Trump desobedeció y miró el eclipse solar

En agosto de 2017 Donald Trump cumplía sus primeros meses como presidente de Estados Unidos y los habitantes de todo el país se detuvieron en seco para ver el raro eclipse solar total.

En los días previos al evento celeste, los oftalmólogos acudieron a todos los medios de comunicación posibles para compartir esta advertencia urgente: no mires al sol sin gafas protectoras.

Pero esas docenas de advertencias no impidieron que un hombre, siendo el presidente de Estados Unidos en ese momento hiciera lo que se advertía no hacer.

La imagen del republicano mirando rápidamente el eclipse solar se hizo viral en redes sociales y generó comentarios encontrados. Para mucha gente fue de gracia, pero otros creyeron que era un acto irresponsable de su parte por no obedecer las recomendaciones de los expertos y por poner el mal ejemplo a la población del país que gobernaba en aquel entonces.

Cuando a Trump se le ocurrió “covfefe”

Donald Trump se enojó por las burlas en su contra

La era de Donald Trump ha estado marcada por la introducción de una serie de nuevas palabras y frases, como "noticias falsas", "hechos alternativos", "grandes" o, como él argumentó, "grandes ligas".

Pero posiblemente la más absurda de todas es "covfefe", la palabra inventada que Trump incluyó en un tweet de 2017, año en el que tomó protesta como presidente de Estados Unidos, quejándose de la cobertura de noticias de su administración.

"A pesar del covfefe negativo de la prensa", escribió Trump en el tuit incompleto. El presidente borró rápidamente el tuit, pero la palabra ya había generado miles de bromas en Twitter.

Días después la palabra seguía siendo tendencia por lo que no le quedó de otra más que tomarlo con humor pues fuera de críticas, los estadounidenses rieron por el error de dedo que tuvo el entonces presidente republicano.

Donald Trump le gritó a un niño

Donald Trump felicitó al niño por emprender su propio negocio

Todo comenzó con una carta a la Casa Blanca. Frank Giaccio, un niño de 10 años de Virginia, dijo en su carta a Trump que había comenzado su propio negocio de corte de césped y quería hacer de la Casa Blanca uno de sus clientes. En septiembre de 2017, Giaccio cumplió su deseo.

Mientras Giaccio cortaba el césped de la Casa Blanca, el presidente salió para felicitarlo por su espíritu emprendedor, aparentemente tratando de gritar por encima del sonido de la cortadora de césped. La foto resultante provocó un meme que se desplegó para cada controversia importante sobre el resto de la presidencia de Trump.

Mucha gente aplaudió a Trump al haber contratado al menor que deseaba podar el césped de la Casa Blanca como parte de su negocio. El menor se mostró feliz y orgulloso de poder realizar su sueño de trabajar un día en la casa presidencial de Washington.

Trump se paró alrededor de un orbe brillante

Donald Trump tocó una orbe brillante

El viaje de Trump a Arabia Saudita en 2017 le dio al mundo una de las imágenes más duraderas de su presidencia. Mientras visitaban un centro anti-extremista en Riad, Trump, el rey Salman y el presidente egipcio, Abdel Fatah el-Sisi, colocaron sus manos sobre un orbe brillante.

Las fotos resultantes de los tres líderes parados alrededor de una esfera iluminada, como si estuvieran planeando una destrucción global, provocaron una reacción generalizada de "Espera, ¿qué?".

Esto causó gracia y curiosidad para los líderes mundiales por lo que decidieron en conjunto pararse alrededor del orbe brillante.

El hecho fue comparado con el día en el que Donald Trump miró fijamente el eclipse solar pese a las recomendaciones de los especialistas quienes pedían a la población no mirar al cielo para evitar posibles daños en la vista por los efectos que pudiera causar el fenómeno.

Cuando Anthony Scaramucci fue despedido de la Casa Blanca

Donald Trump despidió al trabajador 11 días después de contratarlo

El rápido ascenso y caída de "el Mooch" durante 11 días en 2017 fue una indicación temprana del caos que definiría la estrategia de personal de Trump. Scaramucci fue despedido después de una diatriba grosera al neoyorquino, que incluía referirse al entonces jefe de personal, Reince Priebus, como “un puto esquizofrénico paranoico”.

El director de comunicaciones fue expulsado por el nuevo jefe de personal, John Kelly, quien también fue despedido poco más de un año después, sin imaginar que él sería el siguiente.

Después de su breve período en la Casa Blanca, Scaramucci se convirtió en un feroz crítico del presidente y decidió utilizar la corta duración de su mandato como una medida del tiempo.

Los estadounidenses catalogaron su comportamiento como una venganza contra el entonces presidente Donald Trump pues no estuvo nada de acuerdo con su despido de la Casa Blanca.

Cuando Trump "mató" a un hombre con palabras

Trump se metió en aprietos por hablar de la muerte del padre

Durante un evento de 2018 en la Casa Blanca, poco más de un año después de haber ganado la presidencia de Estados Unidos, Scott Sauritch, presidente de un sindicato de trabajadores del acero en Pensilvania, agradeció a Trump por imponer aranceles a las importaciones de acero. Sauritch notó que su padre, Herman, perdió su trabajo debido a las importaciones de acero.

El presidente le dijo a Saurith: “Bueno, tu padre Herman está mirando hacia abajo. Está muy orgulloso de ti en este momento". Sauritch respondió: "Oh, todavía está vivo". Trump trató de recuperarse diciendo: "Bueno, entonces está aún más orgulloso de ti".

La situación se tornó graciosa pues el republicado estaba dando por muerto al padre de Saurith sin saber que el señor se encontraba en el público viendo orgulloso a su hijo. Tras aclarar que el señor seguía vivo se escucharon unas risas entre los presentes y el momento no pasó a más por lo que fue gracioso.

Donald Trump habló de Santa Claus

Donald Trump hizo dudar a una niña de la existencia de Santa Claus

Cuando Collman Lloyd se puso en contacto con el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte para rastrear el paradero de Santa en 2018, la joven probablemente no esperaba hablar con el presidente, o que la interrogaran sobre sus creencias.

El presidente y la primera dama estaban recibiendo llamadas de Norad en la víspera de Navidad para hablar con los niños que se preguntaban dónde estaba Santa en su viaje alrededor del mundo. Trump le preguntó a Lloyd: “¿Sigues creyendo en Santa Claus? Porque a las siete es marginal, ¿verdad?.

Este hecho lejos de hacer reír a la niña le causó confusión. Para muchos padres de familia fue un acto cruel del presidente pues sin darse cuenta estaba “matando” la ilusión de navidad de la pequeña.

Pese al ruido que se creó por ese suceso, el presidente de Estados Unidos decidió no hablar del tema para evitar más especulaciones al respecto.

Cuando Trump quiso comprar Groenlandia

Donald Trump bromeó con comprar Groenlandia

Después de que el presidente confirmara en el 2019 que estaba jugando con la idea de intentar comprar Groenlandia, Internet saltó para ayudarlo, imaginando una Torre Trump en la isla y sugiriendo un precio potencial para la transacción.

Pero algunas personas, a saber, los residentes de Groenlandia, no consideraron que la sugerencia extravagante fuera tan divertida, por lo que los líderes de Groenlandia emitieron un comunicado en el que dejaron en claro que la isla, un territorio danés semiautónomo, "no estaba en venta".

Para los habitantes no fue nada gracioso causando controversia contra Donald Trump por haber “bromeado” con que planeaba comprar el territorio de Groenlandia. La administración del republicano decidió no hablar más del tema, se especuló que ofrecieron una disculpa pero el hecho no fue confirmado por ninguna de ambas partes.

Los seguidores de Trump se mostraron enojados por la manera en la que los habitantes de dicho territorio al asegurar que se trató únicamente de una broma inocente.

Cuando Trump se enojó por su bronceado

Los medios de comunicación exageraron el bronceado de Donald Trump

Al regresar a la Casa Blanca de un viaje a Carolina del Norte en febrero de 2019, los fotógrafos capturaron una foto de Donald Trump que mostraba una marcada línea de bronceado en el rostro del presidente.

Una versión diferente de la foto, que parecía exagerar la línea de bronceado, se volvió viral en Twitter, lo que provocó comparaciones con la Sra. Doubtfire y Wilson, el voleibol de Cast Away. Trump no pudo evitar intervenir y escribir en un tuit: “Más noticias falsas. Esto fue retocado con Photoshop, obviamente, pero el viento era fuerte y el cabello se veía bien. ¡Cualquier cosa para degradar!”.

Claramente Donald Trump no estaba feliz con lo que se decía de su bronceado pero para los estadounidenses si fue algo cómico, creando cientos de memes que se hicieron virales en redes sociales de manera inmediata y haciendo aún más sonada la noticia del republicano que se mostraba cada vez más enojado.

Donald Trump se equivocó antes de dejar la presidencia

Donald Trump tuvo un error antes de finalizar su presidencia

Horas antes de que Joe Biden fuera declarado ganador de las elecciones presidenciales, Trump envió un tweet diciendo que su campaña celebraría una conferencia de prensa en el Four Seasons de Filadelfia. Pero luego envió otro tweet, aclarando que el evento se llevaría a cabo en Four Seasons Total Landscaping, un negocio de jardinería de Filadelfia ubicado entre un crematorio y un sex shop.

La confusión fue una gran vergüenza para los asesores de Trump como Rudy Giuliani, quien se vio obligado a vender sus afirmaciones infundadas sobre el fraude electoral en un estacionamiento. Pero fue un gran éxito en términos de bromas de Twitter y oportunidades de comercialización para la empresa de paisajismo anteriormente poco conocida.

Tiempo después Donald Trump dejó de ser presidente de Estados Unidos dejando su lugar a Joe Biden, candidato del partido Demócrata de Estados Unidos, quien tuvo el porcentaje más alto de votación a su favor en la historia del país norteamericano.

