Donald Trump y Justin Trudeau, entre dimes y diretes, estos son sus posturas

Durante la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o también conocido como la Alianza Atlántica, fue sede del momento crucial en que algunos de sus miembros se rieron en tono burlón del presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump. Las partes ya han dado sus posturas.

VIDEO LA BURLA A TRUMP

Se hizo viral un video se ve a Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, mientras dialoga el Presidente de Francia, Emmanuel Macron y con Boris Johnson, Primer Ministro del Reino Unido, en Londres, durante los eventos realizados por la OTAN.

CHARLA DEL VIDEO

Aunque no nunca se menciona a Donald Trump durante la graciosa conversación de los líderes mundiales, pero se hacía referencia a que Justin Trudeau, explicaba el motivo por el que el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegaba tarde a la amena reunión porque había tardado en una conferencia de prensa 40 minutos, más exactamente el curso de la conversación fue así:

“Ha llegado tarde porque dio una rueda de prensa de más de 40 minutos”, “se podía ver a su equipo boquiabierto”.

LA RESPUESTA DE TRUMP

El presidente norteamericano, Donald Trump, indicó sobre el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, lo siguiente: “Bueno, él tiene dos caras (…), es un tipo agradable. Lo encuentro agradable, pero la verdad es que le he llamado por el hecho de que no está pagando el 2% e imagino que no está muy contento por eso”.

RESPUESTA DE JUSTIN TRUDEAU

Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá aceptó lo siguiente: “Anoche hice referencia al hecho de que hubo una conferencia de prensa no programada antes de mi reunión con el presidente Trump. Estaba feliz de ser parte de ella, pero sin duda fue notable”.

Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau

OTRA DE TRUMP

Después del polémico video, el presidente Donald Trump, canceló su última conferencia en la cumbre de OTAN, y un comentario se le escapó en el micrófono, fue el siguiente: “Ah, y luego sabes lo que dirán. No hizo una conferencia. Eso fue divertido cuando dije que el tipo tenía dos caras, ya lo sabes”.

