Nuevamente Donald Trump está en el ojo del huracán luego de que uno de sus ex guardaespaldas aseguró que el ex presidente de Estados Unidos le debe 130 dólares por pagar una cuenta de McDonald's, restaurante favorito del republicano.

Quien durante cinco años cuidó de la vida de Trump, afirmó que la parte menos favorita del ex mandatario es pagar las cuentas pese a que es uno de los hombres con más dinero en sus cuentas bancarias, en el mundo.

Medios locales señalaron a La Verdad Noticias que los guardaespaldas del ex presidente de Estados Unidos no tenían un buen salario, por lo que la cantidad de 130 dólares es muy significativa para el que fue dueño del dinero.

McDonald's restaurante favorito de Donald Trump

El ex presidente de Estados Unidos es fanático de la comida de McDonald's

El ex guardaespaldas se identificó como Kevin McKay y asegura haber trabajado para Donald Trump durante cinco años, mismos en los que se dio cuenta que al ex mandatario de EE.UU no le gusta pagar las cuentas y menos después de comer en McDonald's.

McKay contó que una vez durante 2008, luego de haber visitado uno de los campos de golf en Escocia, el convoy de Trump conformado por seis Range Rovers llegó a un McDonald 's antes de regresar.

Cuando llegó el momento de pagar la cuenta, el republicano no tenía ninguna moneda en el Reino Unido por lo que se dirigió a Kevin McKay para pedirle prestado una cantidad equivalente a 130 dólares.

Donald Trump pidió 20 hamburguesas con queso y papas fritas y 15 coca-colas, según indicó el ex guardaespaldas, según dijo el ex guardaespaldas señalando a Trump. El ex mandatario disfrutó de sus dos hamburguesas con queso y papas fritas, y su coca-cola light.

McKay comentó que en aquel momento 130 dólares era una cantidad importante para él, pues como guardaespaldas de Donald Trump ganaba alrededor de 2 mil 700 dólares al mes.

“McKay fue despedido en 2012 y afirma que el estrés de trabajar para Trump finalmente le costó su matrimonio de 23 años y los 130 dólares”.

El hombre reconoce que nunca le pidió el dinero de vuelta a Trump, pero dijo que el ex mandatario tampoco tocó el tema nunca.

