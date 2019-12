Donald Trump seguro que el Impeachment no le amargará su Navidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está enfrentando un juicio político, llamado Impeachment, el cual podría quitarle el cargo, pero aun cuando la Cámara de Representantes lo tiene en la mira, el mandatario dijo que no se le quitará la felicidad para esta Navidad, ya que dijo que no está preocupado por los cargos en su contra ya que no hay delito.

TRUMP Y EL IMPEACHMENT

De hecho Trump asegura ser el único presidente de la historia de Estados Unidos al que le realicen un Juicio Político sin tener algún delito que perseguir, por lo que Trump se mantiene firme en su postura de que no ha hecho nada malo por ello mismo está en contra de desvirtuar procesos políticos como el impeachment.

Sin embargo, el hecho real es que con Donald Trump han sido tres los presidente que han tenido que enfrentarse al Impeachment, los cuales son Andrew Johnson en el año 1868 y el segundo fue Bill Clinton en 1998.

Trump ha acusado a los demócratas, en su discurso de Michigan, sobre un deshonesto proceso y que los demócratas ni siquiera deberían tener la oportunidad de realizar un impeachment basado en la ilegalidad.

“Un documento falso que utilizaron para espiar mi campaña”, Trump.

De hecho, el mandatario de Estados Unidos señaló que es preocupante el caso del Impeachment ya que al ser enjuiciado por una llamada telefónica, que supuestamente hizo al presidente ucraniano Volodímir Zelenski en marzo de 2019 para solicitarle espiar a Joe Biden y a su hijo, Trump señaló “cualquier presidente puede hacer una llamada y ser enjuiciado”.

Trump no perderá la felicidad en Navidad por el Impeachment que enfrenta

Por su parte, la Casa Blanca ha señalado que el proceso de impeachment contra Donald Trump es uno de los episodios políticos más vergonzosos de la historia de Estados Unidos, pues según señalan que los demócratas procedieron con el impeachment pese a que el Presidente no hizo nada malo.

Ahora sus allegados a Donald Trump, como su jefe de campaña Brad Parscale ha salido en su defensa al hacer ver que mientras Trump celebraba con miles de ciudadanos en Michigan la grandeza de Estados Unidos, los demócratas completaban el frío y calculado proceso en contra de la voluntad del electorado.

