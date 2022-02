Donald Trump se llevó de la Casa Blanca cartas de Kim Jong-Un de forma ilegal

Los documentos fueron recuperados por la Administración de Archivos Nacionales.

El ex presidente Donald Trump se llevó de la Casa Blanca diversas cajas con documentos y otros artículos, incluidas cartas del líder norcoreano Kim Jong-Un y del ex presidente Barack Obama, según indicó este lunes 7 de febrero el diario The Washington Post.

Al finalizar su periodo, los mandatarios de Estados Unidos deben entregar sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales, que se encargan de conservarlos para la posteridad. Sin embargo, el republicano tomó la decisión de llevarse los documentos a su residencia en Mar-a-Lago, en Florida.

La Administración de Archivos Nacionales y Registros de Estados Unidos recuperó en enero diversas cajas con documentos y archivos de la residencia de Trump, según cita dicho medio.

El hecho de que el ex presidente se llevara dichas cajas de la Casa Blanca plantea dudas sobre si pudo haber violado la Ley de Registros Presidenciales, que requiere la conservación de esos documentos.

Recuperan documentos

Las cajas contenían regalos, cartas de líderes mundiales como el del líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, una carta que le dejó su predecesor Barack Obama y otros documentos, según cita dicho medio.

El ex presidente y Kim Jong-Un.

En días recientes, los Archivos Nacionales revelaron que Donald Trump tenía la costumbre de romper algunos documentos de trabajo, a pesar de que está prohibido por tratarse de escritos oficiales.

"Funcionarios de la gestión de registros de la Casa Blanca (habían) pegado con cinta adhesiva" algunas de las hojas, añadieron los funcionarios a la agencia de noticias AFP tras la recuperación de los documentos.

La Ley de Registros Presidenciales contempla una pena de hasta tres años de cárcel para quienes actúen de manera ilegal al momento de ocultar o destruir documentos, sin embargo, hasta el momento se desconoce si el ex presidente tendrá alguna sanción por llevarse las cajas con los escritos oficiales.