Luego de la controversia que generó el lanzamiento de la página web del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras ser bloqueado de Twitter y Youtube de manera permanente, ahora el sitio de internet ofrece la opción de alquilar una audiencia privada con él.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que el republicano abrió un nuevo portal para poder estar en contacto con sus seguidores y en una de las secciones, es posible invitar al ex presidente y a la ex primera dama, Melania Trump, a eventos personales.

Si deseas invitarlos a eventos privados, lo único que debes hacer es una solicitud en el portal.

Ahí se solicita que se introduzca la información sobre el lugar del evento, organizados, cuál es el objetivo y si habrá o no prensa presente en el lugar. No se especifica si la presencia de la pareja ex presidencial cobrará alguna tarifa por la invitación.

”Gracias por su interés en invitar a Donald J. Trump o Melania Trump a participar en su evento”.

El equipo de Donald Trump señala que están recibiendo muchas invitaciones y por ello no es posible garantizar que estén en todos los sitios que se le han solicitado.

Nueva página web de Donald Trump

Donald Trump lanzó su nuevo sitio web

En días anteriores, Donald Trump presentó su nuevo sitio 45office.com mediante la cual seguirá en contando con sus seguidores y según él, trabajar para “hacer a América Grande otra vez”.

En la descripción del portal, el equipo de Donald Trump asegura que está “comprometido a preservar el magnífico legado de la Administración Trump”.

“A través de esta oficina, el presidente Trump seguirá siendo un defensor incansable de los hombres y mujeres trabajadores de nuestro gran país”.

Las propuestas de eventos para el ex presidente y la ex primera dama no son la única opción, también es posible ponerse en contacto con Donald Trump.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en TikTok y mantente informado.