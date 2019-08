Donald Trump sanciona fuerte a Corea del Norte por transferencias ilegales

El Tesoro de Estados Unidos informó sobre las sanciones impuestas a dos individuos taiwaneses, tres entidades chinas y una embarcación debido a que Pyongyang continuó con las transferencias ilegales de barco a barco violando las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que restringen las importaciones de petróleo.

Referente a ello el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ya había expresado su esperanza de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, se comprometa a desnuclearizar a su país, ya que de lo contrario, Estados Unidos «continuaría aplicando las sanciones más duras de toda la historia».

Ahora bien, las sanciones apuntan a Huang Wang Ken y Chen Mei Hsiang, como a tres compañías las cuales fueron identificadas como las firmas Jui Pang Shipping Co Ltd y Jui Zong Ship Management Co Ltd, con sede en Taiwán, junto con Jui Cheng Shipping Company Limited, con sede en Hong Kong, según el comunicado.

Estados Unidos sanciona desde personas a barcos involucrados con Corea del Norte.

También se identificó al buque Shang Yuan Bao "como propiedad bloqueada en la que Huang Wang Ken, Chen Mei Hsiang, Jui Pang, Jui Cheng y Jui Zong tienen interés".

Al parecer, el barco ha realizado transferencias ilegales de barco a barco en 2018 donde se transportó 1.7 millones de litros de productos derivados del petróleo a Corea del Norte.

Cabe mencionar que Corea del Norte ha sido objeto de muchas sanciones por parte de la ONU en los últimos 10 años debido a sus pruebas de misiles nucleares y balísticos.

Es por ello que las sanciones por parte de Estados Unidos son para reducir la capacidad de Corea del Norte para desarrollar sus programas nucleares y de misiles.

Incluso Washington ha presionado a Pekín para que también tome un papel más activo al influir en Corea del Norte con ese fin, sin embargo aun con las reuniones entre los líderes de China y Estados Unidos, no se han dado resultados.