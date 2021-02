Donald Trump reaparece en evento del Partido Republicano en Florida

Luego de un mes de dejar la Casa Blanca, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump dirigirá un evento público este domingo. ¿El político de 74 años anunciará su retorno en busca de recuperar la presidencia en las elecciones de 2024?

Se espera que el exmandatario pronuncie un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por su sigla en inglés) en Orlando, Florida, en el que se prevé evoque su futuro político.

Como informamos en La Verdad Noticias, desde que dejó la Casa Blanca, Donald Trump se ha mantenido en su de Mar-a-Lago en Florida, en donde ha mantenido un bajo perfil pues tiene bloqueado su cuenta de Twitter y otras redes sociales.

¿Donald Trump buscará de nuevo la presidencia?

Se espera que el expresidente sea recibido con reverencia por una multitud de fanáticos mientras llama a la unidad republicana en el último día de la mayor reunión conservadora del país.

Fox New filtró un extracto del presunto discurso de Donald Trump, en cual describe: "No vamos a crear nuevos partidos, no vamos a dividir nuestro poder. Seremos unidos y poderosos como nunca antes".

¿Partido Republicano “protege” a Donald Trump?

Los políticos estadounidenses suelen tener un ajuste de cuentas después de una serie de reveses como los que ha sufrido el Partido Republicano, ya que como se recordará el partido quedó marcado por las repetidas mentiras de Donald Trump sobre su fracaso electoral frente al demócrata Joe Biden.

Pese a los fracasos con Donald Trump, gran parte del partido sigue viendo al exmandatario, como asidero para su futuro. Una fuente cercana al equipo de Trump dijo que el expresidente "hablará sobre el futuro del Partido Republicano" y criticará algunas nuevas políticas de Biden.

El expresidente Donald Trump busca "detener a Biden en su camino" bloqueando su agenda progresista en el Congreso, añadió la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Instagram para mantenerte informado.