Donald Trump prepara evento masivo en el Mount Rushmor aún con el coronavirus

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump se dirigen al Monumento Nacional Mount Rushmore, este viernes para celebrar el 4 de julio, en una reunión donde se congregarán aproximadamente 7 mil 500 personas durante el coronavirus Covid-19.

En dicho evento, no se tiene planificado algún distanciamiento social para controlar el coronavirus y se llevará a cabo en medio de preocupaciones ambientales sobre el uso de fuegos artificiales en la tierra seca y mientras el país se involucra en un ajuste de cuentas sobre sus propios monumentos y su historia racista.

Sin distanciamiento social

"Les dijimos a las personas que tienen preocupaciones que pueden quedarse en casa, pero aquellos que quieran venir y unirse a nosotros, les daremos máscaras faciales gratuitas si eligen usar una. Pero no vamos a distanciarnos socialmente", informó abiertamente la gobernadora republicana Kristi Noem.

Los 7 mil 500 boletos para el evento son más bajos que el flujo de visitantes típico durante la temporada de verano que suele recibir al día hasta 28 mil a 32 mil visitantes vienen al Monte Rushmore durante un período de 10 horas. En medio de la pandemia, el parque nunca cerró, pero las visitas se redujeron a alrededor de 20 mil personas, dijo Maureen McGee-Ballinger, jefa de interpretación y educación de Mount Rushmore.

Los casos de coronavirus en Dakota del Sur actualmente permanecen estables, según datos de la Universidad Johns Hopkins, con 6 mil 893 casos confirmados y 97 muertes hasta el jueves, pero aún está por verse cuántos asistentes viajarán desde otros estados. Treinta y seis estados están experimentando un aumento en nuevos casos.

Monumento racial

El presidente, que ha avivado el ánimo racial desde que ingresó por primera vez en la arena política, se ha movido para defender los monumentos racistas frente a las protestas a nivel nacional por el tratamiento de los negros estadounidenses.

La construcción en el Monte Rushmore, tallada en las Black Hills de Dakota del Sur, comenzó durante la administración Coolidge en el verano de 1927 y se completó el 31 de octubre de 1941. La escultura icónica presenta los rostros de 60 pies de altura de los presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt.

Las Black Hills son un lugar profundamente sagrado de importancia espiritual y cultural para los pueblos nativos de la zona, casi 60 tribus. El Tratado de Fort Laramie de 1868 estableció las Black Hills como parte de la Gran Reserva Sioux, según los Archivos Nacionales, pero las tierras fueron tomadas sistemáticamente por el gobierno de EE. UU. Después de que se descubriera oro en el área en la década de 1870.

Casi 50 años después, las imágenes de cuatro presidentes estadounidenses fueron talladas en una de sus montañas. Y en 1980, la Corte Suprema dictaminó que la nación sioux no había recibido una compensación justa por la tierra.

Algunas naciones tribales han aprobado prohibiciones simbólicas de que Trump visite sus tierras antes de la visita, y se esperan protestas de activistas nativos americanos en el área, lo que amplifica los llamados a devolver el Monte Rushmore a las personas nativas que vienen mientras las comunidades de todo el país eliminan otros símbolos del país. pasado racista de la nación, incluidos muchos monumentos confederados.

Generaciones de indígenas Lakota se han opuesto al Monte Rushmore desde su construcción, dijo Nick Tilsen, ciudadano de la nación Oglala Lakota y fundador, CEO y presidente de NDN Collective, una organización sin fines de lucro que apoya a los indígenas.

La oscura historia de la escultura del Monte Rushmore ocupa un lugar central en la visita de Trump.

"Los pueblos indígenas y mis antepasados lucharon y murieron, y dieron sus vidas para proteger la tierra sagrada, y para volar una montaña y poner las caras de cuatro hombres blancos que fueron colonizadores que cometieron genocidio contra los pueblos indígenas: el hecho de que nosotros no "Como estadounidenses, pensar en eso como un ultraje absoluto es ridículo", señaló.

"En el clima político actual, dijo Tilsen, existe la oportunidad de cuestionar la historia y el propósito del monumento".

"Lo que los pueblos indígenas han estado diciendo durante generaciones, hay un apetito de tener una conversación sobre los símbolos de la supremacía blanca, el racismo estructural, y ahora tenemos que derribar estos sistemas si queremos derribar la supremacía blanca y el racismo estructural en este país, "Dijo, pidiendo que se cerrara el monumento y que las tierras fueran devueltas a los pueblos indígenas, que luego pueden decidir cómo avanzar.

El historiador presidencial y miembro de la junta de la Sociedad Mount Rushmore, Tom Griffith, dijo que deshacerse de los monumentos de la nación no es el enfoque correcto.

"Podemos borrar fácilmente todos los símbolos de nuestro pasado, pero no podemos ignorar la historia. Permanecerá sin importar qué esculturas se derriben en todo el país. Y eso continúa hoy. Es de gran preocupación para los historiadores que creemos que no es solo el símbolo, es la historia que estás tratando de borrar. Y no podemos reescribir, no podemos ser revisionistas", dijo.

El presidente se ha aferrado al tema de la protección de los monumentos mientras busca obtener el apoyo de su base política. La semana pasada, firmó una orden ejecutiva que "ordena que quienes incitan a la violencia y la actividad ilegal sean procesados en toda su extensión según la ley".

Los activistas señalan otras razones para cuestionar el lugar del Monte Rushmore en la historia: Gutzon Borglum, quien creó la escultura, estaba alineado con el Ku Klux Klan.

"Antes de que el Monte Rushmore fuera considerado, Borglum estaba trabajando en Stone Mountain, Georgia, un monumento confederado. Creo que más que la ideología, pero más prácticamente, estaba afiliado al Klan para recaudar dinero para este monumento confederado", declaró Griffith .

Dos de los cuatro presidentes excavados en la montaña en Dakota del Sur, Washington y Jefferson, eran dueños de esclavos. Y aunque Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación, Tilsen señala que su legado, para los nativos americanos, es oscuro. Aprobó las ejecuciones de 38 nativos de Dakota en Mankato, Minnesota (aunque conmutó las sentencias de cientos de otros en el mismo incidente).

Los casos de coronavirus en Dakota del Sur actualmente permanecen estables.

Lincoln, dijo Tilsen, "fue un asesino en masa, un colonizador - ordenó la mayor masa colgada en la historia de la nación. Así que él no fue uno de nuestros héroes. Él no es alguien - él era un enemigo de nuestra gente, de Pueblos indígenas, y es importante que tengamos en cuenta la verdadera historia de esta nación ".

McGee-Ballinger, el educador del parque, dijo en una entrevista que las tribus locales habían sido consultadas antes del evento del viernes.

La cuenta oficial del Comité Nacional Demócrata apuntó al viaje de Trump en un tweet a principios de esta semana que desde entonces se ha eliminado.

"Trump ha faltado el respeto a las comunidades nativas una y otra vez. Intentó limitar sus derechos de voto y bloqueó el alivio de la pandemia crítica. Ahora está organizando una manifestación que glorifica la supremacía blanca en Mount Rushmore, una región que alguna vez fue sagrada para las comunidades tribales", dijo el tuit ahora eliminado .

La campaña de reelección del presidente envió un correo electrónico a sus seguidores en el tweet el miércoles por la noche, alegando que los demócratas "ODIAN a América".

Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente y defensor abierto, criticó los informes que cuestionaban la decisión de visitar.

"Dios mío, la policía despierta está entrando en el monte Rushmore. Realmente lo están haciendo. Estas personas están locas", tuiteó el miércoles.

Riesgo ambiental

Las festividades del viernes también conllevan un riesgo ambiental. Hubo fuegos artificiales el 4 de julio en el Monte Rushmore durante varios años, pero fueron descontinuados en 2009 por preocupaciones ambientales, incluido un mayor riesgo de incendios.

Las infestaciones de escarabajos de pino en los bosques cercanos fueron motivo de preocupación cuando se suspendieron los fuegos artificiales. Estas infestaciones pueden matar árboles, lo que aumenta su riesgo de inflamabilidad y, a su vez, representa un peligro potencial de incendio forestal. Los fuegos artificiales aumentaron el riesgo de que se incendie.

"Los estamos obteniendo en el gran monumento. Los estamos obteniendo. Obtuve fuegos artificiales. Durante 20 años o algo así no ha sido permitido por razones ambientales. ¿Crees eso? Es todo piedra. Así que estoy intentando ¿Dónde está la razón ambiental? De todos modos, lo aprobé, así que iré allí el 3 de julio y tendrán grandes fuegos artificiales ", dijo Trump durante una aparición en mayo en el podcast de Dan Bongino.

Bill Gabbert, ex oficial de manejo de incendios de Mount Rushmore y otros seis parques nacionales en la región, advirtió contra los fuegos artificiales debido a condiciones anormalmente secas en la región en una entrevista con el Rapid City Journal.

"Disparar fuegos artificiales sobre un bosque de pinos ponderosa, o cualquier vegetación inflamable, no es aconsejable y no debe hacerse. Punto", dijo Gabbert a la publicación.

Pero el Servicio de Parques Nacionales preparó una evaluación ambiental antes del evento y concluyó que los fuegos artificiales "no tendrían un impacto significativo".

Noem ha dicho que los avances en pirotecnia y un bosque fortalecido llevaron a la decisión de que los fuegos artificiales regresen al sitio.

"Estamos muy seguros de que hemos sido muy cuidadosos al analizar la situación sobre cómo tener un evento seguro y responsable", dijo McGee-Ballinger, citando la evaluación ambiental.

Según el Servicio de Parques Nacionales, la agencia trabajó con el estado de Dakota del Sur, las comunidades locales, la Patrulla de Carreteras de Dakota del Sur y el contratista de fuegos artificiales y el personal para desarrollar un plan de respuesta a incendios forestales y un equipo de gestión de incidentes del Comando Unificado.