Pese a que Donald Trump dejó el cargo de presidente de Estados Unidos hace más de 4 meses, el republicano sigue poniendo en riesgo la seguridad del nuevo mandatario del país, Joe Biden, pues decidió no actualizar los sistemas de seguridad de la Casa Blanca por un capricho de Melania, la ex primera dama de norteamérica.

Una fuente confiable de la Casa Blanca señaló que el ex mandatario no realizó la actualización en el área del jardín norte de la propiedad oficial, por lo que ahora el demócrata tiene que hacer una costosa inversión en excavaciones, instalaciones y reformas para garantizar su seguridad.

Todo esto fue porque Melania Trump no quería arruinar el jardín norte pues no sabía si le quedaría espacio para tener eventos públicos en ese espacio y por ello la ex pareja presidencial decidió que el siguiente líder de la nación fuera quien se encargara de esa tarea.

Fueron los últimos días de enero que la Familia Trump preparó sus paletas para dejar la Casa Blanca luego de que el republicano perdiera las elecciones ante Joe Biden y sin dar previo aviso de la poca seguridad que había en la propiedad.

Twitter vuelve a censurar a Donald Trump

El ex presidente fue expulsado de Twitter

En enero Twitter suspendió la cuenta del republicano por incitar a la violencia en el asalto al Capitolio en Washington, pero luego de que el ex presidente lanzara su nuevo sitio web, hubo quienes compartían los mensajes del polémico político en esa red social y hubo una nueva censura.

La red social no impide que se publiquen cosas sustraídas del sitio de Trump, pero sí prohibió la creación de nuevas cuentas que se dediquen exclusivamente a divulgar material relacionado al ex mandatario.

La cuenta de Twitter de Donald Trump se hizo más notoria cuando ganó las elecciones presidenciales y desde ese momento también inició la polémica.

