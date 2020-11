Donald Trump podría RECUPERAR la Presidencia de EE.UU en 2024

Donald Trump ha sido catalogado como el tercer favorito para ganar las próximas elecciones de 2024 si decide postularse nuevamente, dicen las casas de apuestas.

A pesar de la victoria de Joe Biden, el presidente que pronto será derrocado aún no ha concedido la carrera electoral de 2020 a su rival demócrata y ha aumentado la especulación de que Trump buscará postularse nuevamente para el cargo.

"Donald Trump es actualmente el tercer favorito entre los corredores de apuestas que serán reelegidos como presidente en 2024", dijo un portavoz de Oddschecker.

Posible nuevo triunfo de Donald Trump

La principal casa de apuestas del Reino Unido, que agrega datos de apuestas de docenas de otras casas de apuestas, dio a conocer los diez principales candidatos con más probabilidades de ser reelegidos en las próximas elecciones estadounidenses.

Liderando el cargo estaba Kamala Harris con una probabilidad implícita del 22,22 por ciento de hacerse con la presidencia de 2024.

Kamala Harris fue seguida por el presidente electo Joe Biden con una probabilidad implícita de 16.67 por ciento de asegurar lo que sería otra carrera en el cargo.

Joe Biden trabajará de la mano de Kamala Harris

Con una probabilidad de victoria del 9,09 por ciento, Trump figuraba como tercero en la fila.

Y séptimo en la fila, detrás de Mike Pence, Nikki Haley y Alexandria Ocasio-Cortez, la casa de apuestas le dio a la hija de Donald Trump, Ivanka, una probabilidad implícita del 3,85 por ciento de liderar la nación.

Aunque los totales de votos para las elecciones de 2020 aún no son oficiales y Trump aún no ha cedido, Associated Press y las principales cadenas de televisión convocaron la elección de Joe Biden el sábado cuando ganó por un estrecho margen en Pensilvania.

Victoria de Joe Biden

El ex vicepresidente fue declarado victorioso en una reñida carrera contra el titular republicano y actualmente tiene 279 votos en el Colegio Electoral frente a los 214 de Trump.

De acuerdo con los datos confirmados a La Verdad Noticias, Joe Biden obtuvo aproximadamente 74,5 millones de votos en las elecciones de 2020, rompiendo el récord anterior establecido por el ex presidente Barack Obama en 2008. Trump había recibido alrededor de 70,7 millones de votos.

Trump indicó el sábado que no concederá la elección a Biden y ha amenazado con "impugnaciones legales no especificadas", según Associated Press.

Donald Trump y su campaña han hecho afirmaciones repetidas y sin fundamento de fraude electoral y otras irregularidades en los días previos y posteriores a las elecciones del 3 de noviembre.

Ha presentado alrededor de una docena de demandas en diferentes estados, en gran parte destinadas a detener el conteo de votos. Ninguno, sin embargo, parece estar ganando terreno, ya que han llegado sin pruebas sólidas.

En un comunicado emitido poco después de que los medios de comunicación llamaran a la contienda y nombraran a Biden como su ganador, Trump se comprometió a continuar su batalla legal "procesando nuestro caso en los tribunales para garantizar que las leyes electorales se cumplan plenamente".

"El simple hecho es que esta elección está lejos de terminar", dijo Trump.

Trump es técnicamente capaz de postularse para presidente nuevamente en 2024, ya que si bien la 22ª Enmienda de la Constitución establece que "ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de dos veces", no dicta que estas dos veces deben ser consecutivas.

Una encuesta reciente sugiere que Trump tendría una base considerable de apoyo de los republicanos si buscara la reelección nuevamente en 2024.

La encuesta, que fue realizada por The Washington Examiner / YouGov el 30 de octubre y entrevistó a 1.200 votantes registrados, mostró que 38 por ciento de los republicanos espera que el presidente permanezca involucrado en la política y busque la reelección en la próxima carrera presidencial.

Solo una vez antes un presidente cumplió dos mandatos no consecutivos, cuando el presidente Grover Cleveland perdió la reelección en 1888 y luego ganó la presidencia nuevamente cuatro años después.

Donald Trump buscará la relección

Steve Bannon, ex estratega jefe de Trump que actualmente enfrenta cargos de fraude, también sugirió que el presidente buscaría la reelección si perdiera en 2020.

"Si por alguna razón la elección es robada por Joe Biden o de alguna manera es declarado ganador, Trump anunciará que se presentará a la reelección en 2024 ", dijo Bannon a The Australian en octubre.

Y a principios de este mes, el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, Mick Mulvaney, dijo que esperaría "absolutamente" que Trump se postulara una vez más en 2024.

"Después de que terminen las elecciones, ¿quién es el principal candidato republicano en 2024? Y creo que ahora, la gente está empezando a darse cuenta de que 'Espera un segundo, si Donald Trump pierde, él podría ser el tipo'", Mulvaney, quien ahora se desempeña como Enviado especial de Estados Unidos para Irlanda del Norte, dijo durante un discurso en línea para el Instituto de Asuntos Internacionales y Europeos antes del anuncio del sábado.

"Y te lo digo, absolutamente. Absolutamente. Yo esperaría absolutamente que el presidente se mantuviera involucrado en la política. Absolutamente lo pondría en la lista de personas que probablemente se postulará en 2024. No le gusta perder", agregó. Dijo Mulvaney.