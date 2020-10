Donald Trump: 'me siento mucho mejor’ dice tras ser internado por COVID

El sábado por la noche Donald Trump lanzó un nuevo video donde aseguró que se encuentra bien, al igual que su esposa Melania pero aclaró que los próximos días será la prueba real, esto después que fuera llevado al hospital al haber dado positivo al Covid-19.

“Vine aquí, no me sentía tan bien, me siento mucho mejor ahora. Estamos trabajando duro para que regrese", dijo Trump desde detrás de un escritorio en su suite en el hospital Walter Reed en Bethesda, Maryland.

El presidente de Estados Unidos, se podía ver bastante pálido, pero aseguró: "Volveré, creo que volveré pronto, y espero terminar la campaña de la forma en que se inició y la forma en que lo hemos estado haciendo y el tipo de de los números que hemos estado haciendo".

El video contrarrestó algunos informes de que el pronóstico de Trump había empeorado desde que ingresó en el hospital militar el viernes por la noche, varias horas después de que anunciara en Twitter que él y la primera dama, Melania Trump, habían contraído el virus.

Médicos afirman que Trump se mueve sin dificultad

Poco después de la publicación del video, el médico de la Casa Blanca, Sean P Conley, dijo que Trump estaba libre de fiebre y que estaba haciendo un progreso sustancial, pero que "aún no estaba fuera de peligro".

"Pasó gran parte de la tarde haciendo negocios y se ha estado moviendo por la sala médica sin dificultad", dijo Conley en un comunicado.

Más temprano el sábado, la Casa Blanca había enviado mensajes contradictorios sobre la salud del presidente, y un alto funcionario dijo que sus signos vitales eran "muy preocupantes", incluso cuando los médicos describían a un paciente recuperándose bien de Covid-19.

El Presidente Trump se dijo feliz porque su esposa Melania se encuentra mucho mejor.

Mientras que un médico dijo que Trump les había dicho "Siento que hoy podría salir de aquí", el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dio a los periodistas una evaluación menos optimista, diciendo: "Los signos vitales del presidente durante las últimas 24 horas fueron muy preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas en cuanto a su cuidado. Todavía no estamos en un camino claro hacia una recuperación completa".

En su mensaje, Trump no contradijo directamente a Meadows, diciendo: “Solo quiero decirles que estoy empezando a sentirme bien. No lo sabes durante los próximos días, supongo que esa es la prueba real, así que veremos qué sucede durante los próximos días".

Trump se muestra feliz por recuperación de Melania

Trump dijo que su esposa estaba "muy bien" y bromeó sobre su diferencia de edad.

“Melania realmente lo está manejando muy bien. Como probablemente hayas leído, ella es un poco más joven que yo, solo un poquito”, Trump.

El Presidente agregó “no solo conocemos la enfermedad, conocemos la situación con la edad en comparación con las personas más jóvenes, y Melania lo está manejando estadísticamente como se supone que debe ser. manejado. Y eso me hace muy feliz, y hace muy feliz al país”.

En el video, Trump, agradeció a su equipo médico - "los increíbles profesionales médicos, las enfermeras, todo el mundo, en el Centro Médico Walter Reed - creo que es el mejor del mundo - por el increíble trabajo que han estado haciendo".

Y se refirió a la epidemia de coronavirus, que se cobró la vida de alrededor de 200 mil estadounidenses, descarriló la economía estadounidense y en los últimos días amenazó la campaña de reelección de Trump cuando el personal de la Casa Blanca y los senadores republicanos se infectaron.

“Esto fue algo que sucedió, y le sucedió a millones de personas en todo el mundo, y estoy luchando por ellos. No solo en Estados Unidos, estoy luchando por ellos en todo el mundo. Vamos a vencer este coronavirus, o como quieras llamarlo, y lo vamos a vencer a fondo ", dijo Trump.

Tratamiento de Donald Trump en el hospital

La decisión de llevar a Trump al hospital se produjo después de que experimentó dificultad para respirar y su nivel de oxígeno descendió, según una fuente familiarizada con la situación.

Donald Trump agradeció a los médicos que le atendieron.

Después de ser admitido en Walter Reed, Trump recibió un cóctel de medicamentos que incluía un curso de cinco días de Remdesivir, un medicamento antiviral intravenoso vendido por Gilead Sciences que ha demostrado acortar las estadías en el hospital.

También está tomando un tratamiento experimental, REGN-COV2 de Regeneron, uno de varios tratamientos experimentales de Covid-19 conocidos como anticuerpos monoclonales, así como zinc, vitamina D, famotidina, melatonina y aspirina, según Conley.

Con respecto a los tramientos que Trump recibe, él dijo: “Si nos fijamos en las terapias, que estoy tomando ahora mismo, algunas de ellas, y otras que saldrán pronto a la luz, parecen ... francamente, son milagros si quieres saber la verdad. Son milagros”.