Donald Trump llega a Palm Beach, tras terrible desaire presidencial

El ahora ciudadano Donald Trump pasó sus últimos momentos como el 45 ° presidente de Estados Unidos en el sur de Florida saludando a sus nuevos vecinos desde el interior de un Escalade blindado, después que realizará el desaire presidencial y no asistir a la toma de posesión del presidente Joe Biden.

Donald Trump, en compañía de su familia, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach a las 10:54 a.m. del miércoles en el Air Force One, convirtiéndose en el cuarto presidente en la historia de Estados Unidos en saltarse el juramento de su sucesor.

Sin responder a las preguntas de los reporteros en el aeropuerto, los Trump entraron en su caravana, que procedió a arrastrarse lentamente por Southern Boulevard, dándole tiempo al presidente saliente para saludar y dar un pulgar hacia arriba a las multitudes de vítores agrupadas en varios puntos a lo largo de su ruta.

A las 11:49 a.m. cuando Biden prestó juramento al cargo, Trump ya había llegado a su casa en Mar-a-Lago, su club y residencia privada en Palm Beach.

Donald Trump el presidente más controversial

La decisión de Donald Trump de salir temprano de Washington lo llevó lejos de la gélida capital de la nación, donde había estado en gran parte aislado y frustrado luego de un motín en el Capitolio de Estados Unidos por parte de sus partidarios que lo llevó a su histórico segundo juicio político. Y lo entregó al cálido abrazo del sur de Florida, donde se espera que viva en su retiro.

“Va a estar abrumado. Verá el apoyo y el amor que le tenemos a nuestro presidente ”, dijo Willy Guardiola, un activista de 63 años de Palm Beach Gardens que ayudó a organizar la bienvenida del miércoles a Trump. "Él es nuestro vecino".

El expresidente Donald Trump ya se encuentra en Palm Beach con su esposa, la exprimera dama, Melania Trump, quien no se ha parado a saludarpic.twitter.com/N01JeCimoW — 6w (@6w_es) January 20, 2021

Como se recordará en La Verdad Noticias, Trump y la ahora ex primera dama Melania Trump habían salido de la Casa Blanca en el Marine One poco después de las 8 a.m. Se detuvo brevemente en el jardín sur de la Casa Blanca para decirles a los periodistas que su tiempo en el cargo "ha sido algo realmente especial".

“Solo quiero despedirme. Pero, con suerte, no será un adiós a largo plazo y nos volveremos a ver", dijo Trump al dejar la Casa Blanca.

Desde una plataforma de observación en Andrews, Trump volvió a hablar con una pequeña multitud de seguidores durante 10 minutos. Sin nombrar a Biden, le deseó a la nueva administración un "gran éxito" y le dijo a la multitud que lo que había logrado durante su mandato se consideraría "asombroso desde cualquier punto de vista”.

