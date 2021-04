Donald Trump llama a boicotear Coca-Cola, la MLB y otras siete empresas

Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, de nuevo se ha visto envuelto en la polémica, ahora por hacer un llamado para boicotear grandes empresas como Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, Viacom CBS, Citigroup, Cisco, UPS, Merck e incluso las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

Trump optó por estas medidas para seguir el ejemplo de los “demócratas radicales de la izquierda” que hacen boicot a quienes les ofenden.

Fue a través de un comunicado emitido por Save America, un grupo encargado de recaudar fondos para su campaña, que Donald Trump aseguró que los republicanos y los conservadores pueden “jugar el mismo juego sucio” que (de acuerdo con él) hacen los demócratas con las empresas.

Si bien Donald Trump no especificó el motivo exacto por el que los habitantes de Estados Unidos deben boicotear a Coca-Cola, la MLB y las otras empresas, él habló de las “sagradas elecciones”.

Donald Trump insiste en que hubo fraude electoral

Trump pidió que dejen de comprar varias empresas

El ex presidente aseguró que los demócratas “arreglaron y robaron” las elecciones presidenciales registradas en noviembre del 2020, además aseguró que “boicotean y asustan a las compañías hasta la sumisión”

"No vuelvan a comprar sus productos si no ceden", indicó.

En cuanto a la liga de béisbol que también llamó a boicotear Donald Trump agregó: “El béisbol ya está perdiendo una gran cantidad de fanáticos, y ahora se van de Atlanta con su Juego de Estrellas porque temen a los demócratas de izquierda radical que no quieren que la identificación de votante, que se necesita desesperadamente, tenga algo que ver con nuestras elecciones”, alejó Donald Trump a través de un comunicado.

Pero eso no es todo, pues el ex presidente Donald Trump finalizó su discurso solicitando a los estadounidenses “no dejar que la izquierda radical destruya a los Estados Unidos”. "No queremos una nación socialista. Feliz Pascua", indicó Trump para terminar.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en TikTok y mantente informado.