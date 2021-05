Donald Trump lanzó su propia "plataforma de redes sociales" pero solo es un blog

El expresidente, Donald Trump lanzó el martes una plataforma de comunicaciones, que eventualmente le dará la capacidad de comunicarse directamente con sus seguidores, luego de meses de haber sido vetado en sitios de redes sociales como Twitter y Facebook.

La nueva "plataforma", llamada "From the Desk of Donald J. Trump", tiene el estilo de una versión genérica de Twitter, pero está alojada como un blog de comentarios del empresario.

Las personas pueden registrarse para recibir alertas en la plataforma a través de su correo electrónico y números de teléfono y, supuestamente, le puede dar "me gusta" a las publicaciones, aunque esa función no parece funcionar hasta el momento.

Los usuarios también pueden compartir las publicaciones de Trump en Facebook y Twitter. La opción para compartir en Twitter no funciona actualmente, pero la de Facebook está funcionado al momento de subir esta nota a La Verdad Noticias.

La plataforma, aparece en www.DonaldJTrump.com/desk. "En general, se permite compartir contenido de la referencia del sitio web siempre que el material no cumpla con las Reglas de Twitter", dijo un portavoz de Twitter este martes.

Aunque se lanzó formalmente el martes, hay publicaciones que se remontan al 24 de marzo. La última es un vídeo que anuncia su nueva plataforma y la llama "un lugar para hablar con libertad y seguridad, directamente desde el escritorio de Donald J. Trump".

Según Fox News, Trump "eventualmente" podrá comunicarse directamente con sus partidarios, aunque no está claro cómo sucederá. La oficina de prensa del ex-presidente ha respondido a la solicitud de comentarios de los medios americanos.

El lanzamiento se produce justo un día antes de que la Junta de Supervisión de Facebook anuncie si se permitirá que Trump vuelva a Facebook y otras plataformas de redes sociales de su propiedad como Instagram.

Trump fue expulsado de Facebook y su plataforma de publicación favorita, Twitter, en enero, luego de que un grupo de derecha irrumpiera en el Capitolio de Estados Unidos, dejando cinco muertos. El panel de moderación cuasi judicial planea anunciar si el ex presidente puede regresar el miércoles por la mañana.

La plataforma parece haber sido construida por Campaign Nucleus, una empresa de servicios digitales fundada por el ex- gerente de campaña de Donald Trump, Brad Parscale.

