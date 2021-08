Donald Trump intenta bloquear envío de sus declaraciones de impuestos

El ex presidente Donald Trump ha ocasionado una polémica con respecto a las declaraciones de impuestos a los demócratas del Congreso, pues los abogados del político interpusieron un recurso de apelación el día de hoy para bloquear el envío de las declaraciones.

Los abogados del político han alegado que se las exigen por razones que son exclusivamente políticas, por lo que las acciones de los representantes de Trump ha causado todo un revuelo ante sus declaraciones de impuestos se que se haga ante la Cámara de Representantes, pues abarca más de seis años.

En La Verdad Noticias te compartimos que Donald Trump, es el presidente más polémico de Estados Unidos, pues desde su mandato se convirtió en una de las figuras más polémicas, incluso a finales del año 2020 planeó su reelección en noviembre, pero no lo consiguió.

Donald Trump busca evitar sus declaraciones de impuestos

Trump busca bloquear sus declaraciones de impuestos

Debido a la polémica que ha ocasionado con respecto a sus declaraciones de impuestos, sus abogados afirman que las demandas apuntan al presidente porque es republicabo y opositor político, pues los demócratas que controlan el Congreso, llevan años tratando de acceder a los documentos fiscales del político.

Cabe mencionar que es el primer presidente que se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos desde la década de 1970. El empresario estadounidense hizo de su fortuna un argumento de campaña.

Por su parte los abogados del político han argumentado ante el Tribunal de Distrito de Columbia con respecto a las solicitudes hechas por Richard Neal, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, no tienen un punto legislativo legítimo, pues intenta exponer la situación fiscal privada del ex presidente.

El viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó al Tesorero proporcionar aquella información a una comisión de la Cámara de Representantes, pues la comisión a cargo de los asuntos tributarios, reclama los seis años de las declaraciones de impuestos a la llegada del ex mandatario a la Casa Blanca.

Y es que, quieren estudiar cómo el fisco de EU controla las finanzas de los presidentes, pues los abogados mencionan que los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron innumerables justificaciones para obtener la declaración de impuestos del presidente.

De igual forma los representantes legales del ex mandatario mencionan que las demandas están diseñadas para y en la práctica afectarán únicamente a Trump, pues el Departamento de Justicia se refirió que era posible que algunos funcionarios esperen que las declaraciones de Trump sean publicadas para avergonzarlo.

Lo que consideró que son suficientes argumentos para invalidar la solicitud de la comisión. En las elecciones del año pasado, The New York Times publicó una investigación sobre los 20 años de datos fiscales al ex magnate inmobiliario, el medio menciona que el político había pagado solo 750 dólares de impuestos federales en el 2016.

Por otro lado, debido a la polémica que ha sucedido con el político, usuarios han compartido los mejores memes de Donald Trump tras dejar la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos, por lo que los internautas no dudaron en reaccionar sobre lo sucedido.

Donald Trump Twitter

La cuenta de Twitter de Trump está inactiva

La cuenta del ex presidente de Estados Unidos se mantiene suspendida, ya que el mandatario continúa vetado de la plataforma, aunque mencionaron el pasado mes de julio que se someterá a una nueva revisión. Por su parte, el Consejo dijo que Facebook debería determinar una respuesta proporcionada que se consiste con las reglas aplicadas a otros usuarios de la plataforma.

Por el momento la cuenta de Twitter del político, sigue inactiva, pero a pesar de ello, la cuenta de Instagram de Donald Trump sigue activa, donde ha compartido contundentes publicaciones lo que ha causado todo un revuelo en las redes sociales.

