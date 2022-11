Donald Trump hace un llamado urgente a los votantes estadounidenses.

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los votantes permanecer en fila en los lugares de votación para garantizar que se registren sus votos, luego de informes de que muchas máquinas de votación no funcionaban correctamente en Arizona y denuncias de irregularidades en otros estados del país.

Trump recurrió a las redes sociales el martes con un llamado a los votantes, sugiriendo que los demócratas están tratando de "retrasar" los votos republicanos con tácticas "muy injustas" y afirmando que los residentes de Arizona en particular deben permanecer en los colegios electorales hasta que estén seguros de que sus votos han sido votados . presentado oficialmente.

¿Qué dijo Donald Trump a los votantes?

¿Qué dijo Donald Trump a los votantes?

“No abandones tu línea, quédate donde estás. Dicen que las máquinas no funcionan, dicen que se están quedando sin papel en diferentes lugares en diferentes estados. Están sucediendo muchas cosas malas”, dijo Donal Trump en un breve mensaje de video, y agregó: “Sé que no quieres estar allí mientras intenten forzarte. Quieren retrasarlo para que no vote, y no puede permitir que lo retrasen para que no vote”.

El excomandante en jefe continuó afirmando que muchos votantes ya habían abandonado los lugares de votación en el condado de Maricopa de Arizona, el más grande del estado por población, y agregó que "es muy, muy injusto lo que está sucediendo" allí, lo que sugiere que los republicanos estaban siendo rechazados antes. podrían emitir su voto.

Te puede interesar: EU, a las urnas para renovar Cámara de Representantes este martes

Varios condados de EE.UU. informaron problemas con sus máquinas de votación

Varios condados de EE.UU. informaron problemas con sus máquinas de votación

Maricopa es uno entre varios condados de los EE.UU. que informaron problemas con sus máquinas de votación, y los funcionarios locales señalaron que aproximadamente una de cada cinco máquinas de tabulación en 223 lugares de votación en el condado rechazaron las boletas el martes por la noche. Aconsejaron a los votantes que enviaran las boletas para que se contaran más tarde, lo que presumiblemente provocó el mensaje urgente de Trump a los residentes.

El condado de Mercer, Nueva Jersey, hogar de la capital del estado de Trenton, también experimentó cortes en el sistema que afectaron a toda el área el martes. Los funcionarios locales ofrecieron pocos detalles sobre las fallas técnicas y solo dijeron que había un “problema de software con las máquinas de votación”.

Mientras tanto, el condado de Luzerne en Pensilvania se vio obligado a extender su horario de votación después de que varios recintos se quedaron sin el papel necesario para imprimir las boletas, lo que provocó retrasos significativos y llevó a un juez local a ordenar que los lugares de votación permanecieran abiertos dos horas después de su hora de cierre inicial.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la presidenta del Partido Republicano de Arizona, Kelli Ward, dijo que era "ridículo" que tantos lugares de votación se vieran afectados, y los republicanos del estado presentaron una moción de emergencia para extender el horario de votación en Maricopa hasta las 10 p. m., hora local.

Los miembros del Partido Republicano argumentaron que “al menos el 36% de todos los centros de votación en todo el condado de Maricopa se han visto afectados por fallas generalizadas y sistémicas en los dispositivos de tabulación de boletas e impresoras, lo que ha cargado a los votantes con demoras excesivas y largas filas”, y solicitaron que se publique la publicación de los resultados de la votación anticipada se retrase hasta las 11 p.m.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram