Se cumplen cuatro meses desde que Donald Trump dejó el cargo como presidente de Estados Unidos y siguen surgiendo casos y bloqueos que el republicano provocó contra países que resultaron afectados; Puerto Rico necesitó ayuda humanitaria tras los devastadores huracanes en 2017 pero el ex mandatario se negó a enviarla.

De acuerdo con una investigación hecha por el Congreso de EE.UU., se determinó que se bloqueó el envió de 20 mil millones de dólares destinados al país boricua luego de los fenómenos naturales.

Tras los devastadores ciclones en Puerto Rico de 2017 y la falta de apoyo económico, el país pasó meses sin agua potable ni luz, situación que complicó el panorama.

Obstáculos puestos por Donald Trump

El ex presidente se negó a ayudar a Puerto Rico

Según el informe del Congreso,Ben Carson, ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por su siglas en inglés), y otro funcionario no quisieron colaborar con la investigación, la cual habría dado inicio desde 2019. En aquel momento también intentaron frenar el estudio para que no se descubrieran las obstaculizaciones.

Ahí se demuestra como el republicano intentó retrasar la ayuda humanitaria y pese a que el motivo no se ha dado a conocer de manera detallada, las autoridades señalan que no debería haber ninguno, por la situación que atravesaba el país.

Restauran estrella de la fama del ex presidente

Un hombre disfrazado de Hulk dañó la estrella del republicano

El republicano es probablemente uno de los presidentes más controversiales que ha tenido Estados Unidos, prueba de ello es el daño que recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood cuando un hombre disfrazado de The Hulk la dañó en noviembre de 2020 con un pico.

El pasado miércoles se confirmó a medios locales que fue restaurada y colocada nuevamente en su lugar de siempre.

No hubo ningún arresto tras la destrucción de la estrella de Donald Trump pero se dijo que la reparación tendría un costo aproximado de 5 mil dólares.

