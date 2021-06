Donald Trump 'espera ser reinstalado como presidente de Estados Unidos en agosto'

Donald Trump había estado tratando de anular el resultado de las últimas elecciones presidenciales y, después de su prohibición de los principales sitios de redes sociales, comenzó a usar su propio sitio web para publicar diatribas extrañas.

En una serie de diatribas ya publicadas en el sitio web 'From the Desk of Donald J. Trump', apuntó a las elecciones que perdió, a las que llamó 'la gran mentira de Estados Unidos'. También aparentemente todavía está furioso por haber sido expulsado de Twitter.

En una publicación llamó al gigante de las redes sociales 'totalmente aburrido cuando la gente importante sale del sitio' y dice: "Supongo que eso es lo que sucede cuando vas en contra de la LIBERTAD DE EXPRESIÓN".

Donald Trump tiene grandes expectativas para este verano

En la misma plataforma desde la que fue expulsado hace unas semanas, la periodista del New York Times, Maggie Haberman, afirmó que Donald Trump tiene grandes expectativas para este verano.

Ella dijo: "Trump ha estado diciendo a varias personas con las que está en contacto que espera que lo reintegren en agosto (no, así no es como funciona, simplemente estoy compartiendo la información)".

Anteriormente se informó que las autoridades de Nueva York habían abierto una investigación criminal sobre la empresa de Trump. Dicha organización está siendo investigada para ver si informó falsamente sobre el valor de las propiedades para ayudar a sus finanzas.

Como informamos en La Verdad Noticias, la procuradora general Letitia James, una demócrata, analizará si la empresa infló los valores de algunas propiedades para obtener mejores préstamos y también redujo sus valores para obtener exenciones fiscales.

El portavoz de su oficina, Fabien Levy, dijo: “Hemos informado a la organización de Donald Trump que nuestra investigación sobre la organización ya no es de naturaleza puramente civil. Ahora estamos investigando la empresa junto con el Fiscal de Distrito de Manhattan".

