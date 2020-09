Donald Trump entristecido por la muerte de de Ginsburg

Después de su manifestación en Minnesota, el viernes por la noche, el presidente Donald Trump fue tomado con la “guardia baja” cuando un periodista le dijo sobre la e informó de la muerte de la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg.

“¿Ella acaba de morir? Vaya, no sabía eso, solo, eh, me lo estás diciendo ahora por primera vez”, a lo que Donald Trump agregó: “Llevó una vida increíble ¿Qué más puedes decir? Era una mujer increíble, estuvieras de acuerdo o no, era una mujer increíble que llevó una vida increíble. Um, en realidad me entristece escuchar. Me entristece escuchar eso".

Y es que tan solo un momento antes Donald Trump había subido al escenario en Bemidji, Minnesota, poco antes de que se anunciara la muerte de Ginsburg, y habló durante aproximadamente una hora, aparentemente sin conocer la noticia.

A mediados del mes de julio Ruth Bader Ginsburg había dicho que el tratamiento contra el cáncer que recibía daban resultados.

¿Quién es Ruth Bader Ginsburg?

Ruth Bader Ginsburg fue una icónica justicia liberal y defensora de los derechos de las mujeres, murió el viernes en su casa de Washington por complicaciones de cáncer de páncreas, a los 87 años, informó el Tribunal.

Es probable que su muerte desencadene una acalorada batalla por la vacante que deja en el tribunal más alto de la nación, sobretodo cuando la semana pasada, Trump dio a conocer una lista de 20 candidatos potenciales a la Corte Suprema y desafió a su oponente demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, a hacer lo mismo.

En una extensa declaración en respuesta a la muerte de Ginsburg, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, prometió que "el nominado de Trump recibirá una votación en el pleno del Senado de los Estados Unidos".

Tras la muerte del juez Antonin Scalia en febrero de 2016, McConnell se negó a permitir que el Senado votara sobre el candidato del presidente Obama para ocupar el escaño de Scalia, Merrick Garland, y dijo que la elección debería dejarse en manos del próximo presidente.

La presidencia de Obama en ese momento tenía 11 meses para correr, casi una cuarta parte de un período presidencial completo. El primer mandato de Trump terminará el 20 de enero de 2021.

El viernes, McConnell dijo que las circunstancias eran diferentes ahora que en 2016, porque el partido republicano controla tanto la Casa Blanca como el Senado.

Biden, quien también estaba haciendo campaña en Minnesota el viernes, reaccionó a la muerte de Ginsburg en un comunicado televisado a su regreso al aeropuerto de New Castle en Delaware.

"Las mujeres habrán alcanzado la verdadera igualdad cuando los hombres compartan con ellas la responsabilidad de la crianza de la siguiente generación". Ruth Bader Ginsburg — Arturo Damm Arnal (@ArturoDammArnal) September 20, 2020

"Ruth Bader Ginsburg nos defendió a todos", dijo Joe Biden. "Ella era feroz, inquebrantable en los derechos civiles de todos, esta noche y en los próximos días, debemos enfocarnos en la pérdida de la justicia y su legado perdurable”, continuó: “No hay duda, déjeme ser claro, que los votantes deben elegir al presidente y el presidente debe elegir al presidente. justicia para que la considere el Senado ".

"Esa es mi esperanza y expectativa de lo que sucederá", agregó Biden.

En una declaración transmitida por su nieta, Clara Spera, Ginsburg dijo: "Mi deseo más ferviente es que no seré reemplazada hasta que se instale un nuevo presidente".