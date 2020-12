¿Donald Trump entra a la etapa final en la Casa Blanca en medio del colapso?

Los últimos días de la presidencia de Donald Trump se parecen cada vez más a la presidencia ficticia de la película Monsters vs Aliens. En caso de que te hayas perdido esta obra maestra animada de 2009, el presidente Hathaway responde a una invasión alienígena con un equipo de héroes inverosímiles, entre ellos un reportero de televisión de tamaño gigante de Modesto.

Uno de los chistes más increíble es que el presidente ha instalado dos botones rojos en su sala de situación. Uno es para hacer su café con leche matutino, el otro para lanzar todas sus "armas nucleares".

En el último mes de la estadía de Donald Trump en la Casa Blanca, por fin ha reunido su propio equipo de cosas descomunales.

En el centro del equipo para salvar el Planeta Trump están los personajes desquiciados de Sidney Powell y Michael Flynn, quienes, según los informes, se reunieron con el que pronto será ex presidente en la Casa Blanca durante varias horas el viernes.

Tanto Powell como Flynn habían sido despedidos previamente por la estrella de reality shows convertida en presidente, quien, después de todo, construyó una personalidad pública alrededor de despedir gente en The Apprentice

Donald Trump en la Casa Blanca

Powell fue expulsada de la fuerza de huelga de élite de abogados hace apenas un mes por sus extravagantes afirmaciones de que Joe Biden ganó las elecciones presidenciales con un misterioso “dinero comunista” y el apoyo del presidente venezolano Hugo Chávez, fallecido hace mucho tiempo.

Ahora, como informó el New York Times por primera vez, las afirmaciones extravagantes de Powell son la base del deseo de Donald Trump de nombrarla fiscal especial para investigar el complot venezolano.

El fiscal general de Trump, Bill Barr, dijo a los periodistas el lunes que no veía la necesidad de nombrar a un fiscal especial para investigar las elecciones ni al hijo de Joe Biden, Hunter.

Pero es solo cuestión de tiempo antes de que Powell desinterese el cadáver del chavismo una vez más. Específicamente, un par de días: Barr deja su oficina el miércoles, misteriosamente unas semanas antes que todos los demás en la administración Trump.

La surrealista sesión alcista del viernes incluyó a Michael Flynn, el primer asesor de seguridad nacional de Trump, quien tiene el honor de haber sido despedido tanto por Obama como por Trump, un raro punto de acuerdo entre el yin y el yang de la presidencia estadounidense.

Flynn mintió a Mike Pence y al FBI sobre sus conversaciones con el embajador ruso y se declaró culpable del delito como parte de la investigación de Mueller.

"Cueva presidencial": cómo pasa Donald Trump sus últimos días en la Casa Blanca https://t.co/9qPIRbPr3R a través de @Yahoo — Roberto Hernández Montoya (@rhm1947) December 19, 2020

Estancia de Donald Trump en la Casa Blanca

Byrne, quien tuiteó que fue parte de la larga sesión de la Casa Blanca con Flynn y Powell, dice que sus propios asesores le están mintiendo a Trump y que su amigo aún puede ganar las elecciones que claramente perdió.

Debe haber sido desgarrador sentarse en el búnker, ver cómo la razón y la constitución se abren paso en la conversación, mientras nuestra valiente estrella de telerrealidad luchaba contra sus propios lacayos desleales.

Lamentablemente, la enfermedad no se limita a la Oficina Oval y sobrevivirá a su ocupante actual. De vuelta en la Tierra, no hay posibilidad de que Donald Trump ordene con éxito a los militares que intervengan en las elecciones, y no hay posibilidad de que el Congreso anule el colegio electoral.

Los presidentes normales tratan sus últimas semanas en el cargo como una prueba de malvavisco presidencial. Si bien es posible que deseen, desesperadamente, opinar sobre todo lo que está haciendo el presidente electo, retrasan la gratificación por sus memorias.

Donald Trump posiblemente no asista al acto de posesión de #Biden en enero 2021 cuando se oficialice la salida del republicano de la Casa Blanca, dejando un caos por infecciones y muertes por #COVID19 la #pandemia que ha demostrado la deficiencia del sistema de #Salud imperial pic.twitter.com/xp0pUQOE5v — Tropa Digital Pablo Úbeda���� (@TPU19J) December 20, 2020

Pueden estar esperando una misión post-presidencial o al menos alguna reevaluación post-presidencial de su lugar en la historia. Pero mantienen un silencio digno para comprarse un poco de dignidad después de dejar el cargo.

Claramente, ese no es el plan de Donald Trump. No hay misiones pospresidenciales ni reevaluaciones históricas. Solo hay más amenazas y tweets escandalosos para culminar una breve carrera política repleta de amenazas y tweets escandalosos.

