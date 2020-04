Donald Trump pierde credibilidad en EU, nadie confía en nada del covid-19

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha perdido la confianza de los habitantes del país norteamericano en el tema de la pandemia por coronavirus (covid-19), pues sólo el 28 por ciento de los ciudadanos creen en la palabra del republicano, quien diariamente da un reporte del nuevo virus.

De acuerdo con un sondeo realizado por The Associated Press-NORC Center for Republic Affairs Research, el presidente ha perdido credibilidad frente a su pueblo, por lo menos al hablar del coronavirus (covid-19).

Donald Trump pierde credibilidad

En el sondeo se indica que solo el 28 por ciento de los habitantes de Estados Unidos consume la información que Donald Trump brinda diariamente como “vocero” de salud.

Otro 23 por ciento relató tener altos niveles de confianza en lo que el político republicano difunde en la población. El 21 por ciento, confía en Trump moderadamente.

Es importante destacar que la confianza en Donald Trump es mayor entre sus simpatizantes. Sólo la mitad de los republicanos asegura tener mucha confianza en la información que el mandatario brinda con respecto al coronavirus (covid-19).

El otro 30 por ciento confía en la información que el presidente facilita; un 22 por ciento no tiene confianza en lo que difunde la voz de Trump con respecto a la pandemia del nuevo virus.

Muchos republicanos también han cuestionado la credibilidad de Donald Trump durante la pandemia; el 82 por ciento aprueba lo que está haciendo y esto ayudó a mantener el índice de aprobación en general del presidente.

Por su parte, Lynn Sanchez, de Jacksonville, en Texas, es de quien respalda por completo al presidente de Estados Unidos pese a que tiene sus reservas sobre su credibilidad. Este político se identifica como independiente en la política y pese a todo, asegura creer poco en lo que el mandatario informa sobre la crisis sanitaria.

“Hace lo mejor que puede”.