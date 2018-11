Donald Trump cancela abruptamente su reunión con Vladimir Putin en el G20

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tuiteó que cancelará su reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, programada para darse en el G20, que se celebra en Buenos Aires, Argentina.

Según dijo en dos tuits, el presidente explicó su decisión por los marineros y barcos de Ucrania que tomó Rusia y no han sido devueltos. "Espero que pronto haya una cumbre importante tan pronto como esta situación se resuelva", añadió.

Los legisladores de Ucrania votaron este lunes para introducir una ley marcial en las zonas fronterizas con Rusia, luego de que este último país se apoderara de tres buques de la marina ucraniana y detuviera a 24 marineros en una vía fluvial clave con importancia estratégica para las dos naciones.

Trump dijo a los reporteros que "probablemente" se reuniría con Putin, a pesar de un incidente reciente en el que los barcos rusos abrieron fuego contra tres barcos ucranianos cerca de Crimea.

"Probablemente me reuniré con el presidente Putin. No hemos terminado esa reunión. Estaba pensando en eso, pero no lo hemos hecho. Les gustaría tenerla. Creo que es un buen momento para tener una reunión. Estoy recibiendo un informe completo sobre el avión sobre lo que sucedió con respecto a eso", dijo antes de su partida en Marine One.

Trump agregó que el informe determinaría su curso de acción.

Verónica Camacho