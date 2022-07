Donald Trump buscará la Presidencia de Estados Unidos en 2024

Donald Trump asegura que buscará la Presidencia de Estados Unidos en 2024.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió en un discurso desde la capital del país que buscará la Presidencia en las elecciones de 2024.

Las declaraciones del ex Mandatario republicano tuvieron lugar en Washington, en su primer viaje de regreso a dicha ciudad desde el 20 de enero de 2021, cuando Joe Biden asumió el Ejecutivo.

“Estoy aquí antes que ustedes para comenzar a hablar sobre lo que debemos hacer para lograr ese futuro cuando obtengamos una victoria triunfal en 2022 y cuando un presidente republicano recupere la Casa Blanca en 2024, lo cual creo firmemente que sucederá”, dijo Trump.

Pero en el discurso de más de 90 minutos, Trump no pudo resistir su atracción hacia las elecciones del 2020. Se tomó alrededor de un minuto hacia el final para hablar sobre su derrota hace casi dos años. “Me postulé para presidente y gané. Luego gané una segunda vez, lo hice mucho mejor la segunda vez”, dijo Trump.

Luego expuso lo que llamó “ataques anteriores” contra él y el país, desde la investigación de Mueller hasta dos juicios de destitución. Dijo que lo mismo estaba sucediendo el 6 de enero de 2021, cuando el comité reveló evidencia condenatoria sobre las acciones del expresidente y su círculo íntimo en torno al ataque al Capitolio.

“Quieren dañarme para que no pueda volver a trabajar para ustedes”, dijo Trump ante cánticos de “cuatro años más” y una ovación de pie. “Y no creo que eso vaya a suceder”.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el debut de Trump en Washington como expresidente se produce casi un año y medio después de que dejara la Casa Blanca en desgracia después de que el 6 de enero sacudiera a la nación.

A medida que el expresidente se acerca poco a poco a anunciar una candidatura para 2024, utilizó el evento para promocionar la política de su administración desde la frontera hasta la economía. Luego atacó a la administración Biden por la inflación, los altos precios de la gasolina y lo que llamó una frontera sur “abierta”.

El expresidente dedicó la mayor parte de su discurso a la delincuencia y la seguridad pública, capitalizando un tema al que el Partido Republicano se ha aferrado el año pasado, ya que la nación enfrenta un aumento en los tiroteos y homicidios. Pintó una imagen oscura del crimen en los EE.UU., repasando una lista de asesinatos brutales.

“Si no tenemos seguridad, no tenemos libertad. No tenemos un país. America First debe significar seguridad primero”, dijo Trump. “Comenzando con nuestras nuevas mayorías en el Congreso el próximo año y continuando con el próximo presidente republicano, necesitamos un esfuerzo total para derrotar el crimen violento en Estados Unidos y derrotarlo con fuerza. Y sé duro. Y ser desagradable y malo si es necesario".

Trump describió su visión del enfoque del Partido Republicano hacia el crimen. Habló sobre el apoyo a los agentes de policía, al tiempo que presentó una serie de ideas políticas, desde volver a la táctica policial históricamente racista de parar y registrar, hasta imponer la pena de muerte para los traficantes de drogas.

Trump tocó varios temas durante su discurso en Washington

El discurso estuvo algo organizado en la parte superior, pero gradualmente perdió el rumbo hacia la mitad y el final a medida que Trump rebotaba en temas que iban desde la inmigración hasta el ataque a los derechos de las personas transgénero y los deportes femeninos hasta el Covid-19.

La multitud amiga de Trump respondió, aplaudiendo y vitoreando en respuesta a sus comentarios. Varios de los aliados del expresidente fueron vistos antes de su discurso. Ronna McDaniel, presidenta del Comité Nacional Republicano; los exasesores de la Casa Blanca Stephen Miller y Kellyanne Conway; y el exfiscal general interino Matt Whitaker se encontraban entre los reunidos en el Marriott Marquis.

El discurso de Donald Trump también se produjo en medio de otro momento de pantalla dividida entre él y su exvicepresidente, quien también parece estar preparándose para una candidatura de 2024. Mike Pence habló horas antes que Trump el martes , en el evento de firma de la Fundación Young America, al presentar su “Agenda de la Libertad”, que tenía previsto presentar el lunes en la Fundación Heritage.

Pence, continuando con su caminar sobre la cuerda floja al hablar de su exjefe, dijo que él y Trump tienen visiones similares sobre el futuro del partido, y que el movimiento conservador no está “dividido”. Dijo que no difería necesariamente en los problemas con Trump: es "enfoque" donde ve algo de espacio entre los dos.

“Algunas personas pueden optar por centrarse en el pasado, pero las elecciones son sobre el futuro”, dijo Pence, en una crítica implícita a Trump. “Y creo que los conservadores deben concentrarse en el futuro para recuperar a Estados Unidos”.

