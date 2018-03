Agencias/Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo.- Donald Trump agita redes sociales tras frialdad ante catástrofe, el mandatario republicano no ha mostrado ningún acercamiento a los afectados por las últimas catástrofes naturales que han afectado a su país.

Al contrario de otros presidentes estadounidenses, el pasado martes Donal Trump hizo una visita a Puerto Rico tras el paso del huracán "María"; dicha visita le arrojó varias críticas.

En su visita realizó una parada en la iglesia evangélica Calvary Chapel en un sótano de un centro comercial en el municipio de Guaynabo, en donde repartió víveres y de igual forma arrojó rollos de papel a las personas reunidas en dicho lugar; pero lanzando como un gran basquetbolista y con estilo. Dichos actos fueron repudiados en las redes sociales y vistos como un gesto de poco respeto ante la necesidad y la tragedia por la que están pasando los boricuas tras el paso de dicho fenómeno natural.

Mala comparación

Trump no pronunció una sola sílaba acerca de aquellos que perdieron su vida, sus casas y sus negocios y, por el contrario, terminó abrumando a los heroicos socorristas y voluntarios que están esforzándose por satisfacer sus demandas”, comentó en agosto a CNN David Axelrod, quien se desempeñó como consejero senior del ex presidente Obama.

Otro comentario del republicano sobre el paso de “María” por la isla que no cayó nada bien fue la comparación con “Katrina”, que arrasó a la ciudad de Nueva Orleans en el 2005. Asegurando que "María" no fue "una catástrofe real" como lo fue "Katrina", al descartar el bajo número de víctimas mortales. Para los tuiteros, las formas del republicano no son las correctas tomando en cuenta cómo han reaccionado otros presidentes estadunidenses ante catástrofes naturales. Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama dieron en su momento abrazos, carias, consuelo y apoyo a los que se les acercaran. Las críticas sobre la fría reacción de Trump iniciaron tras los daños que dejó el huracán “”.Dichos actos del presidente estadounidense ante la catástrofe natural son comparadas con las de un mitin político.y dicha falta de empatía con las víctimas de "Harvey" se enfatizó más cuando el vicepresidente Mike Pence hizo lo que él no, encontrarse con las víctimas, caminar con ellas, estrecharles la mano y darles un abrazo para reconfortarlas.