Donald Trump admite derrota frente a historiadores: 'No gané las elecciones'

Expresidente de EE. UU. admite derrota frente a historiadores: 'No gané las elecciones'

Donald Trump ha admitido que no ganó las elecciones de 2020.

“No gané las elecciones”, dijo.

La admisión se produjo en una entrevista en video con un panel de historiadores convocado por Julian Zelizer, profesor de Princeton y editor de The Presidency of Donald Trump: A First Historical Assessment. La entrevista fue publicada el lunes por The Atlantic.

Al describir sus intentos de hacer que Corea del Sur pague más por la asistencia militar estadounidense, Trump dijo que Moon Jae-in, el presidente surcoreano, estaba entre los líderes mundiales "más felices" después de que las elecciones estadounidenses de 2020 pusieran a Joe Biden en la Casa Blanca.

Por primera vez el expresidente de EE. UU. reconoció haber perdido en las polémicas elecciones de 2020.

“Al no ganar las elecciones”, dijo Trump, “fue el hombre más feliz; diría, en orden, que China lo fue, no, Irán fue el más feliz.

“[Moon] iba a pagar $5 mil millones, $5 mil millones al año. Pero cuando no gané las elecciones, él tenía que ser el más feliz; calificaría, probablemente, a Corea del Sur como el tercero o cuarto más feliz”.

Trump también dijo que “las elecciones fueron manipuladas y perdidas”.

Polémicas declaraciones de Donald Trump en 2021

La negativa de Donald Trump a aceptar la derrota de Biden provocó intentos de anular los resultados en los tribunales en estados clave (la gran mayoría de estos casos terminaron en derrota) y el ataque mortal al Capitolio de los EE. UU. el 6 de enero de 2021.

Trump fue acusado por segunda vez por incitar a una insurrección y absuelto por segunda vez después de que suficientes republicanos del Senado se mantuvieran leales.

Trump, por lo tanto, sigue siendo libre de postularse nuevamente para la Casa Blanca en 2024, lo que ha insinuado repetidamente que hará.

Escribiendo para el Atlántico, Zelizer dijo que Trump “fue quien decidió comunicarse con un grupo de historiadores profesionales para que produjéramos ‘un libro preciso’”.

El expresidente llamó a los historiadores reunidos por Zelizer “un tremendo grupo de personas, y creo que en lugar de ser crítico, me gustaría que me escucharan, que es lo que estamos haciendo ahora, y lo aprecio”.

Trump, escribió Zelizer, “parecía querer la aprobación de los historiadores, sin entender cómo los historiadores recopilan evidencia o emiten juicios”.

Zelizer también señaló que poco después de la sesión con los historiadores, Trump anunció que no daría más entrevistas para libros sobre su tiempo en el cargo.

“Me parece que reunirme con los autores de la ridícula cantidad de libros que se escriben sobre mi muy exitosa administración, o sobre mí, es una total pérdida de tiempo”, dijo Trump en un comunicado en julio de 2021.

“Estos escritores a menudo son malas personas que escriben lo que les viene a la mente o se ajusta a su agenda. No tiene nada que ver con los hechos o la realidad”.

