Donald Trump PERDIÓ, pero su legado sigue vivo con los republicanos del Congreso

El presidente Donald Trump fue derrotado, pero el “trumpismo”, la coalición política que construyó el presidente, la lealtad que exigió a sus aliados y las políticas que anunció, estará con los republicanos en los próximos años.

"No se puede abandonar a Trump y su impronta en el partido. Hay formas de adaptarlo y hacer que nuestro mensaje sea más sostenible para la gente. Pero no creo que sea realista pretender que no fue presidente durante cuatro años", dijo uno. Le dijo a CNN un asistente de la Casa Republicana.

Incluso en la cúspide de la derrota de Trump, los legisladores republicanos lucharon por desenredarse de los gritos del presidente de que las elecciones estaban amañadas en su contra. Algunos republicanos rechazaron las afirmaciones de Trump y se comprometieron a garantizar que se cuenten todas las papeletas legales. Pero otros, incluso algunos que una vez habían criticado las payasadas de Trump, siguieron al presidente a pesar de que no había pruebas de apoyo.

"Estoy aquí esta noche para apoyar al presidente Trump", dijo el jueves por la noche en Fox News la senadora Lindsey Graham de Carolina del Sur.

Tras perder las elecciones Donald Trump deberá abandonar la casa Blanca

"Los resultados de las elecciones están fuera de control. Es como si hubiera sonado el silbato, el juego terminó y los jugadores se fueron a casa, pero los árbitros de repente están agregando touchdowns al lado del otro equipo del marcador", tuiteó Tommy Tuberville, quien ganó un escaño en el Senado de Estados Unidos en Alabama el martes.

La estrecha derrota de Trump hace que sea más difícil para los republicanos alejarse por completo de un presidente cuya imprevisibilidad los atormentó a veces, pero cuyos seguidores leales los impulsaron en las carreras en todo el país esta semana.

"Creo que el mensaje principal de Trump, los hombres y mujeres olvidados, Estados Unidos primero, en el país del carbón o en la industria, es algo que todo funcionario electo debería tener en cuenta", dijo el senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin. CNN. "Corrió y dijo que esto es lo que soy. Es la misma persona que era hoy cuando bajó la escalera mecánica", al hacer su anuncio en junio de 2015 de que se postularía para presidente.

Es posible que la popularidad de Trump no lo haya salvado al final, pero logró victorias para los republicanos en todo el país. Los demócratas ganaron una contienda presidencial escasa, pero los republicanos lograron recuperar un puñado de escaños en la Cámara y parecían preparados para mantener el Senado y hacer algunos avances con las comunidades minoritarias que podrían dificultar las cosas a los moderados republicanos y los críticos de Trump para descartar el mensaje, la estrategia y el legado del presidente por completo.

En lugar de abandonar las políticas poco ortodoxas de Trump sobre comercio, la línea dura sobre la inmigración o el enfoque directo en los votantes de la clase trabajadora, los republicanos ya están lidiando con la realidad de que Trump ha cambiado el partido para siempre.

Varios republicanos apoyaron a Trump hasta el final de las elecciones

Un Senado liderado por republicanos y una Casa Blanca demócrata brindarían a los republicanos la oportunidad de trabajar con Biden. Pero también les daría una solución provisional, un cortafuegos y una forma de contrastarse dramáticamente con la agenda de los demócratas. La maniobra de liderazgo en el Capitolio consumirá la sesión del pato cojo, pero los republicanos también tendrán que decidir cómo enfrentar la presidencia de Biden, si abrazar áreas de bipartidismo o mantener firmemente la línea contra Joe Biden que implementa su visión para el país.

Tras la estela de Trump quedan un puñado de gobernadores, líderes del Congreso y senadores republicanos que pasarán las próximas semanas y meses analizando dónde está el partido y, dependiendo de sus aspiraciones, ellos mismos irán después.

Para el senador Marco Rubio, un republicano de Florida que se enfrentó a Trump en las primarias de 2016, las lecciones de 2020 llegaron temprano mientras observaba los retornos que llegaban desde su casa en el condado de Miami-Dade. Hijo de inmigrantes cubanos que alguna vez vieron las revisiones integrales de inmigración como el camino para expandir el alcance del Partido Republicano, vio cómo el presidente electo Biden tenía un desempeño significativamente inferior al de Hillary Clinton hace apenas cuatro años.

Clinton había vencido a Trump por aproximadamente 30 puntos en el condado predominantemente latino en 2016. En 2020, Biden estaba en camino de ganar por solo 7 puntos. Trump, un presidente cuyo lenguaje sobre los inmigrantes, la obsesión con un muro fronterizo y las políticas habían sido considerados por los expertos como un obstáculo para el Partido Republicano con los votantes latinos durante décadas, hizo avances, al menos en algunos lugares. Dos congresistas demócratas del sur de Florida, Donna Shalala y Debbie Muscarsel-Powell, también fueron derrotadas por los republicanos.

"Hemos pasado muchos años en este país pensando que la etnicidad es la principal identidad política de muchos estadounidenses, y lo que estamos aprendiendo es que su estatus como clase trabajadora de América se convierte en su identidad. Eso no significa que los otros temas sean irrelevantes, pero van de la mano ", dijo Rubio.

Si los republicanos quieren volver a ganar la Casa Blanca, argumenta Rubio, el partido debería basarse en lo que creó Trump con una coalición multiétnica y un enfoque en la economía que pueda atraer a la clase trabajadora. Rubio dice que los republicanos también deberían tratar de recuperar a algunos de los votantes suburbanos "que pueden sentirse repelidos por algunos de los aspectos más duros del mensaje".

"Esa hambre y sed de líderes políticos que se enfocan en esos temas no va a cambiar", dijo Rubio. "La pregunta es si alguien que no se llame Donald Trump puede hacer lo que él ha hecho".

Presionado sobre si se presentaría a la presidencia en 2024, Rubio objetó: "Creo que he aprendido a lo largo de los años que a veces no se puede decidir si se quiere cruzar un puente hasta que se sabe cuántos puentes hay como opciones. postularse para presidente antes. No lo descartaría en el futuro ".

Para algunos republicanos que han visto cómo el partido ha sido superado por Trump en los últimos años, la pérdida de Trump viene con una oportunidad: la oportunidad de pasar página y volver a expandir la coalición de votantes que los republicanos pueden obtener en una elección.

"Desempolva la vieja autopsia", dijo a CNN el exsenador Jeff Flake de Arizona, un republicano que se retiró del Senado durante la presidencia de Donald Trump, en una extensa entrevista, refiriéndose al informe de 2013 del Comité Nacional Republicano sobre lo que salió mal en las elecciones de 2012. y cómo atraer a una franja más amplia de votantes, especialmente a las minorías y las mujeres. "La ira y el resentimiento no son una filosofía gobernante. El globalismo llegó para quedarse y tenemos que lidiar con él".

Pero incluso Flake reconoce que los republicanos tienen meses y años de introspección por delante. "Va a haber un gran segmento que piense que el presidente Trump tenía el mensaje correcto y que tenía fallas. Habrá algunos como Tom Cotton y Ted Cruz tratando de tomar ese manto", dijo Flake, refiriéndose a los senadores de Arkansas y Texas.

"Pero solo espero que los republicanos en su conjunto se den cuenta de que Trump es un callejón sin salida. No hay nada allí. Solo puedes ser dueño de las bibliotecas y obtener un cierto porcentaje de los votantes".

Algunos repubicanos no están de acuerdo.

"No estoy tan loco por los tuits porque siempre me pides que los defienda, y no quiero, pero necesitábamos a alguien como él porque lo que sí comparten la mayoría de los conservadores es una repulsión al estado profundo, al pantano, y si algo resonó en la gente fue su mensaje de drenar el pantano ", dijo Johnson.

Para los republicanos, el trabajo inmediato de definir su partido sin el comandante en jefe, obsesionado con Twitter y que habla claro, lo llevarán a cabo sus líderes del Congreso.

El líder de la mayoría, Mitch McConnell, retuvo cómodamente su escaño en el Senado el martes por la noche en Kentucky y se espera que permanezca al frente de la conferencia republicana en el Senado de Estados Unidos. En su discurso de aceptación, McConnell no mencionó específicamente a Trump, pero predijo la importancia del voto de la clase trabajadora para los republicanos.

"Busco la América central", señaló McConnell.

Mientras tanto, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, usó su conferencia de prensa en el Capitolio el miércoles para jactarse de los éxitos de Trump para el partido.

"El presidente Trump tuvo una noche muy fuerte anoche. Su visión de nuestro país expandió nuestro partido", dijo McCarthy. "Sus esfuerzos para llegar a todos los grupos demográficos han cambiado positivamente el futuro del Partido Republicano".