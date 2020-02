Donald Trump: Mi juicio fue malvado y corrupto, no debió haber pasado

Un proceso malvado y corrupto, así calificó el presidente de Estados Unidos, Donald Turmp al juicio político que enfrentó durante dos semanas y, que finalmente el pasado miércoles el Senado lo declaró no culpable de los cargos de obstrucción y abuso de poder, con lo que concluyó el juicio político en su contra.

Celebra resolución del Senado

Desde las instalaciones de la Casa Blanca, Donald Trump ofreció un mensaje a manera de celebración de ser absuelto y acusó a los demócratas por procesarlo, al asegurar que él no hizo nada malo; aunado a ello, mostró las portadas de los periódicos en los que aparece la palabra “Absuelto”.

“La cacería de brujas fue mentirosa, maligna y no le debería ocurrir a ningún otro presidente. No sé si algún otro mandatario pudiera soportarlo. Pasamos por un infierno injustamente. Yo no hice nada malo.

“Fue malévolo, corrupto, hubo filtraciones, mentiras. No debió haber pasado”, afirmó.

Donald Trump, hizo estas afirmaciones pese a que el Partido Republicano evitó presentar pruebas y llamar a nuevos testigos durante el juicio político. Asimismo, señaló que con este tipo de procesos y malas acusaciones, intentan destruir al país en lugar de repararlo.

Lo investigaban desde septiembre

La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, inició en septiembre una investigación para determinar si había motivos para iniciar el juicio. Los congresistas acusaron a Trump de presionar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para que investigara al hijo de su rival Joe Biden.

De acuerdo con la Cámara de Representantes, Trump condicionó dos medidas de carácter oficial a que Zelenski abriera las investigaciones: la ayuda militar que Estados Unidos da a Ucrania y una “ansiada visita” del mandatario ucraniano a la Casa Blanca.

El Senado, de mayoría republicana, decidió la exoneración total del mandatario. "Esto no es una conferencia de prensa, tampoco es un discurso, esto es una celebración”, concluyó Donald Trump.

