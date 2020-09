Donald Trump Jr. justifica a asesino “Todos hacemos cosas estúpidas a los 17”

Kyle Rittenhouse disparando y matando a 2 manifestantes con un rifle semiautomático en Kenosha es solo una de esas "cosas estúpidas que hacen todos los adolescentes", al menos esa es la teoría absolutamente impactante de Donald Trump Jr.

El hijo mayor del presidente Trump compartió esa postura ofensiva durante una entrevista "Extra" con la ex estrella de 'Bachelorette' Rachel Lindsay, quien le preguntó por qué su padre aún no ha condenado las acciones de Rittenhouse.

El hijo del presidente, Donald Trump Jr. dijo que están esperando el debido proceso y no quieren sacar conclusiones precipitadas, lo cual es irónico considerando que su padre hace eso todo el tiempo. Sin embargo, defendió claramente al joven de 17 años acusado de 2 homicidios.

El hijo del presidente Donald Trump justificó el asesinato

Trump Jr. dice que si se pone en la posición de Rittenhouse "Tal vez no debería haber estado allí. Es un niño pequeño. No quiero que los jóvenes de 17 años corran por la calle con AR-15. Tal vez yo no me hubiera puesto en esa situación, quién sabe. Pero, todos hacemos cosas estúpidas a los 17 años".

Cuando Lindsay lo cuestionó por minimizar el incidente, Donald Trump Jr. respondió "Realmente es estúpido, está bien".

La verdad es que Donald Trump Jr. y su padre no tienen ningún reparo en condenar a los manifestantes contra el racismo sistémico y la brutalidad policial sin aclarar todos los hechos. Entonces, la excusa del hijo del presidente, Donald Jr. para no condenar a un presunto asesino lo dice todo.

Para Donald Trump Jr. el asesinato de dos personas es justificacble por la edad del agresor

Cabe recordar que Rittenhouse ha sido acusado de asesinar a 2 personas y herir a otra durante las protestas en Kenosha el 25 de agosto.