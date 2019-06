Donald Trump FIJA POSTURA y asegura que EU “NO NECESITA A MÉXICO”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una vez más arremetió contra México, al ser cuestionado por la imposición de aranceles a la nación latina si no detienen el flujo migratorio por parte de habitantes centroamericanos, y esto lo dijo en una entrevista en la cual que: “Nosotros no los necesitamos, ellos nos necesitan a nosotros”.

Donald Trump FIJA POSTURA y asegura que EU “NO NECESITA A MÉXICO”

Luego de cuestionarle si las amenazas que ha hecho a la nación mexicana pudieran afectar las negociaciones que están realizando por el T-MEC, Donald Trump indicó que no habría Ante la pregunta de que si le preocupa que sus amenazas incidan en la negociación del T-MEC, dijo que no porque en realidad México es quien necesita a Estados Unidos, no perdió oportunidad de decir que México le ha robado a Estados Unidos el 32 % del comercio automotriz.

TE PUEDE INTERESAR: No soportó el sufrimiento de ser ultrajada y dejó este mundo con SUICIDIO ASISTIDO

Además, Trump dijo que el Tratado de Libre Comercio ha sido el acuerdo comercial “más estúpido de nuestro tiempo”, incluso afirmó que rechaza que la nación mexicana permita que ingresen grandes cantidades de migrantes desde Centroamérica sin documentos, por lo que hizo su reproche de que año con miles de estadounidenses a causa de las drogas.

Donald Trump indicó que no le preocupa que sus amenazas a México

“Todos los años mandan drogas con valor superior a 500 mil millones de dólares, cien mil personas mueren cada año por lo que entra a nuestro país desde la frontera sur, desde Honduras, Guatemala y el Salvador. México no debería permitir que gente entre a su país”, indicó Donald Trump.

Con lo anterior, Donald Trump al parecer se ha desesperado y dijo que aún se necesita "mucho avance" para lograr impedir que entre en vigor, el 5% de impuestos a las importaciones provenientes de México, este próximo 10 de junio.