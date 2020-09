Donald Trump drena fondos destinados a los héroes del 9/11, asegura informe

Una primicia del New York Daily News publicada el jueves reveló que la administración Donald Trump ha desviado alrededor de 4 millones de dólares del fondo del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York para los socorristas del 11 de septiembre, lo que generó indignación por el 19 aniversario de los ataques a las Torres Gemelas (9/11).

Hechos clave de los fondos del 9/11

Varios socorristas vieron afectada su salud después de los ataques del 11 de septiembre (9/11).

- Los fondos son parte del Programa de Salud del World Trade Center de FDNY, que fue establecido por la Ley de Compensación y Salud James Zadroga 9/11 de 2010, un proyecto de ley aprobado por el Congreso que brinda atención médica a los socorristas que han sufrido una variedad de enfermedades por exposición polvo y humo en Ground Zero.

- Algo a resaltar es el mensaje de la actriz Debra Messing en reacción al informe del Daily News, quien tuiteó: “Trump no solo odia a los veteranos, odia a los héroes”

- Fred Guttenberg, padre de Jamie Guttenberg, víctima del tiroteo en la escuela de Parkland, dijo que estaba “F — KING P —- ED” sobre el informe, porque su hermano murió de cáncer a partir del ataque del 11 de septiembre.

- El senador de Nueva York Chuck Schumer exigió que los fondos se liberen de inmediato, mientras que el representante estatal Max Rose tuiteó: "No hay una sola excusa que pueda justificar la eliminación de los fondos para el tratamiento médico de nuestros héroes que padecen enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre".

- "De la administración cuya identidad se basa en las afirmaciones de honrar a los socorristas", escribió en Twitter Julie Cohen, directora del documental RBG.

- "Esto no me sorprende en absoluto", escribió en Twitter el veterano y defensor del ejército Paul Rieckoff. "Trump no hizo NADA para impulsar la extensión de #Zadroga el año pasado".

El drenaje de los fondos ha afectado gravemente

“Aquí tenemos bomberos y trabajadores de EMS enfermos y expuestos al World Trade Center, en un momento en que la ciudad atraviesa circunstancias financieras difíciles debido al COVID-19, y no estamos recibiendo el dinero que necesitamos para poder tratar a estos héroes”, Dijo el director médico del FDNY, David Prezant, al Daily News.

"Pura maldad", tuiteó la Dra. Dena Grayson, experta médica que se especializa en el ébola y otros virus.

Lo que no se sabe respecto al informe del 9/11

Aún no sabemos si el comediante Jon Stewart responderá al informe del Daily News. Él fue famoso por defender a los veteranos del 11 de septiembre durante su tiempo como presentador de The Daily Show. Stewart también ha comparecido ante el Congreso para abogar por extensiones del fondo.

Antecedentes claves del atentado del 11 de septiembre

Este viernes 11 de septiembre se cumplen 19 años desde que dos aviones secuestrados chocaron con las torres del World Trade Center (mejor conocidas como las Torrres Gemelas), provocando su colapso en el distrito financiero de Manhattan.

Alrededor de 2.900 personas, incluidos bomberos, policías, oficinistas y otros, murieron en los ataques a las Torres Gemelas. Otras 40 personas murieron cuando un tercer avión, United 93, se estrelló en un campo de Pensilvania después de que los pasajeros lucharan con los secuestradores para recuperar el control del avión.

El Pentágono en Washington, D.C. también resultó dañado ese día, cuando un cuarto avión se estrelló contra él, matando a 175. El grupo terrorista islámico Al-Qaeda estuvo detrás de los ataques, con el líder Osama Bin-Laden orquestando. Los eventos del 11 de septiembre (atentados del 9/11) siguen siendo los ataques terroristas más mortíferos en la historia de la humanidad.